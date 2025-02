Míriam, la cajera que consiguió salvar la vida de su jefe en Mérida

Le sale aún a Míriam Rincón en el móvil la llamada registrada al 112 del lunes por la tarde. A las siete y cuarenta y ... cuatro. «Tranquilízate. Tienes que ayudarle y vamos a guiarte a hacerlo bien». En el suelo estaba su jefe. Inconsciente en un pasillo del supermercado DIA de Arzobispo Maussona, en el centro de Mérida. Fue fulminante.

Se acercó Diego, un vecino y cliente habitual. Le tomó el pulso y no respondía. También Emi. Otra clienta. Le abrió la boca y empezó a echarle aire. Y Míriam se puso con el masaje en el pecho. Nunca lo había hecho. Siguió las indicaciones de la médico del 112 con la que hablaba por teléfono.

Se turnaron Míriam y Emi. Insiste en que siguieron exactamente lo que les decían los sanitarios. A los dos minutos notaron un leve resoplido. Se lo dijeron a los que estaban al otro lado del teléfono. «Eso es que los estáis haciendo bien. Tenéis que seguir hasta que llegue la ambulancia».

Y continuaron. Ahora que lo recuerda, agradece Míriam la colaboración de los clientes del supermercado. Se organizaron de forma espontánea. «Estábamos todos con los nervios contenidos. Se lo dije varias veces a la doctora del 112, que se estaba muriendo y que vinieran pronto».

Asume Miniar que la dimensión del paso del tiempo se ralentiza en esa situación. «Se hace eterna la espera». Sigue aún dándole vueltas a lo ocurrido. Confiesa que es de las que se impresiona con una aguja y que nunca pensó que sería capaz. «Supongo que al verle en el suelo y cuando en el 112 te dicen que tienes que ayudarle como sea, pues sacas la valentía. Yo, sinceramente, no sabía que la tenía». Le chocó ver inconsciente a la misma persona con la que tres minutos antes había estado hablando en la caja. Como siempre, recuerda. Nada extraño. Comentando algo del negocio y riéndose» Ni le notó nada extraño ni le comentó que se sentía mal. «Si me hubiera dicho que le dolía el pecho o algo, pues yo hubiera estado pendiente de él, pero al verle tan normal y luego en el suelo, pues te impresiona más». Le avisó una clienta. Se salió de la caja y en cuanto se acercó cogió el móvil y marcó el 112. Agradece Míriam la paciencia que tuvieron al otro lado del teléfono. «Nos guiaron en todo momento. Nos iban diciendo todo y nos ayudaron a no bloquearnos».

Luego llegó la Policía Local. Les avisó un cliente. Salió corriendo a la calle mientras Míriam hacía el masaje. Suele haber alguna patrulla en la Puerta de la Villa. Al llegar los agentes, le cogieron el relevo a Míriam y siguieron con el masaje y la reanimación.

Míriam decidió alejarse un poco porque estaba tan nerviosa que prefería no entorpecer a los agentes. Y por último llegó la ambulancia. Consiguieron estabilizarle ya cuando los reanimaron trasladaron al hombre al Hospital de Mérida.

Cuenta Míriam que sufrió un infarto severo. Todavía está en la UCI sedado. «Se está despertando poco a poco. Ahora hay que esperar que se recupere bien».

Valora Míriam también de esta experiencia la reacción de la gente. La sincronía espontánea que se formó en el supermercado en pocos minutos. «Algunos se acercaron por el morbo, pero la mayoría estaba ayudándonos y preocupados para que todo saliera todo bien».