Las Millas Romanas se adentra en esta edición en Sierra Bermeja y Cornalvo

Todo listo para las Millas Romanas del viernes. Vuelve a su calendario habitual. Cierra la organización las inscripciones con 1.080 dorsales entregados a ... grupos de toda España. Desde Barcelona, por ejemplo, viene un equipo de cuatro componentes. Y muchos de Andalucía, Madrid y Portugal.

La gestión de la 24 edición recae en Diego Molina, representante de la empresa Sportmadness, contratada por el club Vía de la Plata. Serán sus segundas Millas.

Han diseñado dos recorridos, uno de cien y otro de cuarenta y cuatro kilómetros por Mérida, Alange, la Zarza, San Pedro y Aljucén. Habrá once avituallamiento. Una más que el año pasado porque el itinerario se adentra en esta ocasión por Sierra Bermeja y el Parque Natural de Cornalvo. Agradecen que los propietarios de las fincas permitan el paso de los milleros. Han contratado también un servicio de fisioterapeuta para los caminantes que vayan llegando al acueducto el sábado.

Se ha comprometido el organizador a mejorar bastante la prueba con respecto al año pasado y a aumentar el grado de satisfacción de los participantes.

Hubo algunas quejas en la anterior porque algunas zonas no estaban bien señalizadas. Asegura que han hecho hincapié estos días para reforzar los balizamientos en los caminos para que los milleros no tengan dudas cuando caminen por el campo de noche. «Trabajamos mucho para que los corredores disfruten de ese día, es lo que todos esperamos». Las Millas es un ultratrail atípico porque no se compite, no se le da un premio al ganador. Se engrega un miliario en meta todos los que la completan. Aunque eso no impide marcas de alta competición.

Los primeros del año pasado completaron los cien kilómetros en 19 horas y media. Y es muy probable que algunos de los que salgan el viernes a las siete de la tarde de Los Milagros lleguen el sábado amaneciendo. Otros, en cambio, lo harán sobre las cinco o las seis de la tarde. Tienen veinticuatro horas.

Y cuentan también con un grupo de fieles que aspiran a superar este año las veinte ediciones seguidas de las Millas. Se les entregará su miliario honorífico.

Ha hecho además un esfuerzo la organización por no dejar a nadie fuera. Los dorsales se agotaban en pocas horas, pero ha aumentado la logística y eso les permite abrir el abanico. «Se pusieron a mil inscripciones y hemos ampliado. De hecho, ahora estamos en mil ochenta porque atendimos a todas las peticiones que nos llegaron fuera de plazo».

Invitan desde la organización a los vecinos de Mérida a que vayan el viernes a la siete de la tarde a Los Milagros porque se viven en esos instantes previos a la salida oficial un ambiente de fiesta deportiva muy singular.

El sábado a las siete, la corta

La carrera corta empieza el sábado a las siete de la mañana desde San Pedro de Mérida. Una novedad este año porque habitualmente partía desde Mirandilla, pero el Ayuntamiento de San Pedro se ha comprometido a poner voluntarios y encargarse de tres avituallamientos cercanos a su término municipal. «Se ofrecieron a poner allí la salida a pesar del esfuerzo logístico que supone y para nosotros era un buen punto donde enlazar con el recorrido largo».

Los más de 400 apuntados a la larga del viernes salen desde Los Milagros en dirección Alange y luego a la Zarza por la Calderita hasta Villagonzalo. Cruzarán el badén hasta San Pedro. De allí saldrán el viernes a la siete los seiscientos restantes. Entrarán luego en Sierra Bermeja hasta Cuatro Caños y seguirán el río hasta Aljucén. Luego Proserpina y Mérida. En Sierra Bermeja, el año pasado cruzaban por la presa de Cornalvo y en esta ocasión se meten por las fincas del parque. Los entrenos previos se han hecho precisamente en esta zona porque es uno de los parajes más singulares de la comarca. «Esa parte de la sierra es más dura, indudablemente, pero también más espectacular».

El delegado de Deportes de Mérida, Felipe González, agradece la implicación de los setenta voluntarios, sin ellos sería imposible hacer las Millas.

Este año se han sumado las Romanas Bikers, el club de mujeres ciclistas de la ciudad. El viernes irán hasta Alange y el sábado saldrán desde Mérida al encuentro con los caminantes para acompañarles en los kilómetros finales hasta el acueducto de Los Milagros.