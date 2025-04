Los migrantes del Prado claman contra el abandono administrativo del Gobierno

Los migrantes acogidos en el centro de El Prado de Mérida han llenado esta mañana la Plaza de España de pancartas y gritos pidiendo ayuda ... para salir del limbo legal en el que se encuentran. ¡Asilo¡ ¡Asilo¡ han gritado a mediodía. Han sido derivados a Mérida tras ser rescatados en Canarias y tras varios meses en la ciudad no pueden pedir asilo ni protección internacional. Sus países están en guerra y tienen derecho al menos a pedirlo para esperar luego una resolución.

Los jóvenes, algunos menores, van a tener que abandonar ahora el centro porque a los tres meses se cumple su acogida. Y ante la incertidumbre de lo que les espera han decidido alzar la voz.

Yumas es uno de los chicos que ha estado esta mañana en la Plaza de España. Salió de Guinea Bisáu, un país del oeste del continente africano que fue colonia portuguesa. Lleva en España tres meses y en Mérida desde hace tres semanas. «Estamos aquí protestando porque hay gente que después de cinco meses no le han dejado pedir asilo ni protección internacional». Preguntan a Accen, la oenegé encargada de la asistencia en el Prado, pero les responden que no pueden hacer nada porque el acceso ahora a las solicitudes de asilo y protección se ha cerrado. Llevan esperando ya varios meses y siempre les dicen los mismo. El problema es que no pueden esperar mucho tiempo porque cuando salgan del centro de El Prado, como no tienen dónde ir y sin documentación alguna, pueden ser deportados.

También explica Yumas que algunos compañeros han firmado documentación que les han dado en el albergue, pero no saben muy bien lo que han rubricado. No entienden el español y es una documentación legal difícil de comprender. «Algunos creen cuando firman que están haciendo una petición de asilo, pero en realidad están pidiendo salir del centro y no lo saben, o que piden salir del centro porque ya tienen la petición de asilo y en realidad no la tienen». Por lo que cuentan los jóvenes, hay mucha confusión entre los acogidos sobre lo que han firmado y sus consecuencias.

Ante el abandono institucional, los chicos han encontrado la asistencia voluntaria de Campamento Dignidad y del Sindicato 25 de Marzo. Juan Navia, uno de los integrantes del Campamento Dignidad, explica que han convocado la protesta en la Plaza de España porque todas las citas para solicitar la protección internacional están cerradas en España. En la comisaría de la Policía Nacional de Mérida, por ejemplo, no pueden echarla. Los voluntarios acompañan a los jóvenes casi a diario a la Comisaría para pedir información en el Departamento de Extranjería.

El asilo lo hacen por certificado digital directamente al Ministerio del Interior a través de la red digital Sara. El problema es que hay que ir uno por uno y el Ministerio lo único que responde por vía telemática es que ha recibido la solicitud. Pero no da tampoco una fecha para iniciar el expediente. Hacerlo desde Mérida, a través del departamento de Extranjería de la Policía Nacional tampoco es fácil porque cuando se abren las citas dan tres o cuatro al día y en El Prado viven ochocientos migrantes, más el resto de familias de otros países extranjeros que viven en la ciudad que igualmente necesita también regularizar su situación y necesitan al departamento de Extranjería de Mérida. «Tienen que esperar mucho tiempo y no saben muy bien si les van a atender». Desde Campamento Dignidad piden que se abran vías legales para atender las peticiones de asilo.