Los migrantes no se empadronan en Mérida ni tienen tarteja del SES

La Plataforma de Apoyo a las personas migrantes y refugiadas de Extremadura asegura que los 800 acogidos en el Prado continúan aún sin tarjeta ... sanitaria y tampoco están empadronados en la ciudad.

Recuerdan que el empadronamiento es un requisito imprescindible para tramitar la tarjeta sanitaria y que, ni el Ministerio de inclusión, ni el Servicio Extremeño de Salud (SES) ni el Ayuntamiento de Mérida pueden negar que más de 800 jóvenes residen en la ciudad, en algunos casos desde hace más de seis meses. La tarjeta sanitaria es un «derecho» para los residentes en situación irregular que lleven más de tres meses empadronadas en Extremadura, además de ser un derecho «legalmente reconocido como inmediato para todos los solicitantes de asilo», que son muchos ya en este centro porque la Delegación del Gobierno activó un plan para ir a Madrid en autobús para rellenar la solicitud de asilo. A los acogidos se les atiende en situaciones de urgencias, como el caso del joven ingresado actualmente, pero no tienen una atención médica frecuente. Y ponen el ejemplo de varios chicos con dolores de muelas. Se les atiende en urgencias, pero no en consulta para vigilar la infección en la boca. Los voluntarios de la Plataforma piden al Ayuntamiento, al SES y a la Junta celeridad para empadronar a los jóvenes acogidos y que puedan luego tener cobertura sanitaria porque es lo que marca la ley vigente. Pero con los migrantes no se cumple esta ley.