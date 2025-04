Sin mesa libre para comer hoy en Mérida por Emerita Lvdica

Antonio Gilgado Mérida Sábado, 3 de junio 2023, 09:18 Comenta Compartir

La hostelería de Mérida puso muchas expectativas en el Emerita Lvdica de este año. A pesar de la lluvia del jueves y del viernes se han llenado los comedores y las terrazas en la víspera y el festivo. Tienen las reservas agotadas desde hace días para hoy.

Con el programa de recreaciones ya en ebullición, y con todos los avisos en cartera, trabajan hoy a servicio completo. Desde mediodía a la noche. Epicentro de la fiesta el Templo de Diana. Allí tiene su negocio, en los voladizos de los altos del Templo, José Manuel Rivero. «No hacemos reservas, pero nos está llamando mucha gente que va a venir y si el tiempo nos acompaña trabajaremos a aforo completo todo el día». Es un día de grupos grandes. De mesas de diez o doce.

Y para aportar también su particular recreación, se han integrado en la ruta de la tapa romana Sentia Amarantis. Ha incluido dos a su carta. Una salada y una dulce. Por cinco euros venden dulzariu. Pastel de leche de cabra con compota de frutos secos. Iba recubierto de chocolate, pero los organizadores de Emerita Lvdica le recomendaron quitar el chocolate. Hace dos mil años todavía no se había descubierto. En tapa salada ofrecen, también por cinco euros, una de corvina macerada. Era un pescado muy consumido por los romanos. «Agotamos todas las que hacemos. No tenemos tanta como nos piden». Confiesa el hostelero del Templo que a cinco euros no le ganan dinero, pero es su forma también de ambientar con gastronomía la fiesta. Para muchos negocios Emerita Lvdica es también un escaparate inmejorable. «Son los días con más público del año». Su clientela habitual son los turistas que suben al Templo y este fin de semana le da a conocer entre clientes de la ciudad.

Eligio Díaz es el gerente de Columnata. En la esquina del Templo. Frente a la heladería. «El Ayuntamiento se ha dado cuenta de que puede ser una fiesta con mucho futuro y mucho arraigo. Para nosotros es muy importante porque Mérida está llena. Los hoteles están completos y la restauración también». Explica Eligio que las primeras reservas que se hicieron para hoy han ido agrandándose. Grupos de seis se han convertido en mesas de diez o de doce. «Se ha ido sumando mucha gente porque prácticamente todas las mesas han ganado comensales». Columnata ha ampliado para este fin de semana un servicio de comida para llevar y atender a todo el público que entra por la puerta. «Los tres bares que estamos aquí no somos capaces de atender a toda la gente, por eso nos ayudamos con servicios de venta sin mesa para los que quieran comer mientras están en las recreaciones».

Trabajaron muy bien el jueves festivo, con reuniones de quince o veinte personas en cada reserva. Los hosteleros ven que se está posicionando como una fiesta de anfitriones. «Estamos notando que vienen grupos de fuera invitados por gente de Mérida a pasar el fin de semana». La previsión que manejan en la Delegación Municipal de Turismo es que Mérida cierre el lunes con 50.000 visitantes a Emerita Lvdica. Sería un volumen de público nunca visto. En los hoteles y apartamentos turísticos que venden en plataformas estaban ayer casi al completo. Y las reservas se han extendido hasta el domingo, por lo que serán dos días con casi todas las habitaciones disponibles ocupadas en la ciudad. Emerita Lvdica se consolida ya como la principal fiesta de Mérida.

