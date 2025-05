Un mes sin ascensor en el centro de salud Obispo Paulo de Mérida

Un cartel indica que los dos ascensores del centro de salud Obispo Paulo están averiados y fuera de servicio. Por si hubiera alguna duda, se ... ha colocado una bancada de asientos a las puertas de los elevadores para evitar que nadie se acerque. Una situación que comenzó el pasado 3 de junio y que, un mes después, sigue sin solucionarse. Ni siquiera si hay solución.

Los usuarios que acuden a estas instalaciones, situadas en la Zona Sur de la ciudad, muestran su sorpresa cuando ven que no hay ascensor. Los trabajadores del centro preguntan si tienen algún problema de movilidad, pero si no es el caso no queda otra que subir a pie por las escaleras a las consultas de Medicina y Enfermería que están situadas en las cuatro plantas superiores. La zona baja está dedicada al área administrativa, de recepción y sala de curas, así como pediatría. También hay una planta sótano, a la que se puede acceder por una entrada trasera, que alberga el servicio de urgencias y otras dependencias que son referencia para toda la ciudad.

Por lo tanto, los pacientes que acuden a consulta, en su mayor parte personas mayores, no tienen más remedio que subir por escaleras. Ángel Mora, expresidente de la asociación de vecinos de Plantonal de Vera, una de las barriadas que se incluye en esta zona de salud, acudió al médico el pasado día 21 para la revisión habitual de control de tensión y niveles de azúcar. «Tuve que subir por las escaleras», indica. Tiene una prótesis de rodilla y está pendiente de que le operen la otra articulación. Un ejemplo del tipo de usuario que acude al centro y que sufre con la avería de los dos ascensores.

El SES afirmó el martes que se estaba trabajando en la reparación pero la avería continúa

Según indica, cuando preguntó por la avería del elevador le indicaron que está estropeado desde el 3 de junio. Este lunes se cumplirá por tanto un mes sin ascensores. «Es inconcebible, si hay un mantenimiento real en 24 horas lo tienen que arreglar», apunta. «Es inadmisible».

Como solución provisional, los médicos y enfermeros acuden a la planta baja para atender a los pacientes que no pueden subir por escaleras. Algo que puede valer para una pequeña consulta o una toma de tensión. Pero no es lo idóneo, ya que en caso de cuestiones más complejas no tienen acceso al instrumental y a los ordenadores para recoger sus impresiones. «Debería hacer algo quien proceda, el SES o quien sea, para que se dé una solución», añade Ángel Mora. «¿O es que nos tenemos que manifestar en la calle?».

Reparación ficticia

El Servicio Extremeño de Salud (SES) señala a preguntas de este diario que desde la Gerencia del Área Mérida «se está trabajando en la reparación del ascensor». Esta explicación se dio el pasado martes, día 27, pero lo cierto es que la semana ha llegado a su fin, los elevadores siguen estropeados y no se ve a ningún operario en el edificio.