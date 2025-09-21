HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acuedcto de Los Milagros. HOY

Mérida se reafirma como punto clave del proyecto Cruce de Caminos

Se trata de una iniciativa de Turespaña que busca dar visibilidad a los lugares donde confluyen dos o más de las ocho rutas culturales del país

R. H.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:21

Representantes del Consistorio han participado esta semana en una jornada en de capacitación profesional en la que se ha presentado los resultados del proyecto Cruce ... de Caminos-Rutas Culturales de España. Autoridades, expertos en patrimonio y representantes de las Rutas Culturales de España se han ado cita en Madrid para debatir sobre las oportunidades que abre esta iniciativa para la región y para el conjunto del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

