Mérida se reafirma como punto clave del proyecto Cruce de Caminos

Representantes del Consistorio han participado esta semana en una jornada en de capacitación profesional en la que se ha presentado los resultados del proyecto Cruce ... de Caminos-Rutas Culturales de España. Autoridades, expertos en patrimonio y representantes de las Rutas Culturales de España se han ado cita en Madrid para debatir sobre las oportunidades que abre esta iniciativa para la región y para el conjunto del país.

Impulsado por Turespaña dentro del Plan Experiencias Turismo España, busca dar visibilidad a los lugares donde confluyen dos o más de las ocho rutas culturales del país, «convirtiéndolos en auténticas puertas de entrada a la diversidad patrimonial«.

Mérida, Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los once cruces de caminos seleccionados. Su conexión con la Ruta Vía de la Plata la sitúa en el corazón de un recorrido que combina historia, arte y gastronomía.

Cruce de Caminos pone en valor lugares que resumen la riqueza de España, desde las ciudades monumentales de León y Burgos hasta la tradición viva de Carmona, Baena o Albarracín. En Extremadura, Mérida comparte protagonismo con Cáceres, dos ciudades que representan como pocas el encuentro de civilizaciones y el diálogo entre pasado y presente.