Mérida quiere más tecnología y menos hostelería

En la tercera planta del Centro Cultural Alcazaba arranca la Escuela Digital de los Servicios Sociales de Mérida. Emplazamiento todavía provisional porque la idea es que el grupo ahora en formación se reúna en San Lázaro, donde sigue en obras el edificio de la sede del barrio.

La intervención social se enmarca dentro de los fondos europeos Edusi. Cuenta Catalina Alarcón, la delegada de Servicios Sociales, que empezó en febrero con la selección de los 13 beneficiarios. Han pasado algunas pruebas estas semanas y entrevistas personales para entrar ya en materia técnica. Quedan plazas libres todavía. En la Escuela hay opciones de formarse gratis a manejar software de codes que se imparten en el mercado privado a más de cinco mil euros. «Es algo pionero en Mérida y en Extremadura. El tipo de formación, de enseñanza y adaptado a estos perfiles no se da ahora en otro sitio en la región».

Incluye también una línea para que jóvenes en paro y sin título en ESO adquieran conocimientos tecnológicos en manejo de impresoras 3D y de prototipos electrónicos. «Es un campo que se les abre a estas personas para que opten a la integración laboral por el sector tecnológico, algo que seguramente nunca hubieran pensado», explica la delegada. Se trata de ofrecer a desempleados sin un título mínimo un itinerario distinto al habitual para el perfil con el que entran en la Delegación.

«Hay que romper con el tópico de que las personas vulnerables no pueden hacer trabajos tecnológicos»

En Servicios Sociales programan formación continuamente y hay organizaciones que abren convocatorias cada poco tiempo. Suelen elegir módulos básicos de hostelería, construcción, cuidado de personas mayores o dependientes de comercio. «La inserción laboral en Servicios Sociales siempre ha estado dirigida hacia los mismos sectores, queríamos dar un giro y romper con el tópico de que las personas vulnerables solo pueden trabajar en empleos poco cualificados».

Cree la delegada que el reto de los servicios públicos de intervención social pasa por hacer accesible la cualificación tecnológica a todos los niveles de renta. Y la Escuela va en esa dirección. «Va a ver gente que descubra que pueden ser programadores y encontrarán en las empresas tecnológicas su espacio profesional, algo que seguramente no se les había pasado antes por la cabeza porque lo veían como muy lejano».

Laura Barrera forma parte del primer grupo de la Escuela. Fue a través de la asistenta social de su barrio como entró en el proyecto. «Mi padre habló con ella y le dijo que esta oportunidad me podría ayudar». Estudio Laura Educación Infantil y su plan inicial pasaba por trabajar en guarderías y ludotecas mientras se preparaba las oposiciones. Pero con el desplome de la natalidad, las guarderías y las ludotecas apenas generan empleo en la ciudad. «Me dijeron que si me gusta y se me da bien es fácil encontrar trabajo y eso me motiva mucho».

Siete meses ahora por delante para comprobarlo. En diciembre termina este primer curso de la Escuela Digital de Mérida.

El último contrato de Laura fue en 2021, seis meses como monitora en el Ayuntamiento de Mérida. «Cuando uno no tiene trabajo y busca su futuro laboral hay que asomarse a las puertas que se abren».

De profesor ejercer Marco Chotsouriae. Su reto es enseñar programación desde cero y que en diciembre los inscritos puedan diseñar una aplicación web. «Yo entré a este mundo también de esta manera. A base formación punta a punta, de haber tenido otros trabajos y de una base tecnológica distinta. Es un sueño. Muy intenso, muy exigente porque van a trabajar mucho hasta final de año, pero van a mejorar sus opciones laborales significativamente. Les cambiará».

Lo más difícil para aprender programación tiene que ver, en su opinión, con desenvolverse en un marco pedagógico distinto. En la Escuela simulan un entorno laboral real y en ningún caso se siguen instrucciones tipo aula profesor alumno. No hay que frustrarse ante el no saber, sino el de 'no lo he conseguido aún'. «Los formadores no somos el origen del aprendizaje, son ellos mismos. El proceso es suyo».

Los desarrolladores web tienen ahora una oferta de trabajo ilimitada. Hace pocas semanas, explica Marco Chotsouriae, se publicaron en portales tecnológicos ofertas para programadores que pusieran en contacto a las plataformas con otros compañeros. «Te pagan por recomendar gente a las empresas porque las propias compañías son incapaces de encontrar». Ve el profesor en la aceleración digital una segunda alfabetización. Igual que en su día los poderes públicos se preocuparon porque todos supieran leer y escribir ahora toca hacer lo mismo con la digitalización.

