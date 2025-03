Arqueología preventiva y de urgencia. De vigilar una canalización del gas y te salte un mosaico en mitad de la calle. O que levantes las ... vías del tren y te salgan más de sesenta tumbas.

Pedro Dámaso coordina el departamento del Consocio que está al pie de cada obra en la ciudad. El marco legal es el plan de ordenación urbana del año 2000 y el social es la convivencia entre arqueología y desarrollo urbanístico. Cada vez hay menos fricciones entre constructores y arqueólogos. Cualquiera que lo escuche esta tarde en el Liceo a las ocho entenderá por qué ahora no hay prisas por hormigonar y enterrar.

–Cómo se organiza esa convivencia.

–El equipo de seguimiento de obras del Consorcio está vinculado a todas las obras que se autorizan en la ciudad. A través de las licencias que se emiten nosotros luego decimos qué tipo de intervención arqueológica hay que hacer. Eso nos permite detectar restos y hacer intervenciones de urgencias.

–¿Dónde hubo, por ejemplo, una intervención de urgencia?

–El mosaico que apareció en Benito Toresano. Se estaba haciendo la acometida del gas por la calle y dimos con el mosaico. Tuvimos que intervenir rápido. Se limpió y se documentó. Luego se preparó y se protegió para que permaneciera allí. No tenía sentido extraer porque se fraccionaría. El mosaico se metía en la casa de al lado. Esa documentación ya la tenemos. Nosotros entendemos Mérida como un puzle y cada excavación es una pieza que vamos poniendo. Tenemos por delante una maqueta de veinte siglos de convivencia entre pasado y presente.

–Su volumen de trabajo, en cierto modo, lo marca el ritmo de la construcción. Si se hacen proyectos y obras conocemos más, si, por el contrario, no se construye, no llegamos.

–El equipo es grande. Tenemos ahora tres arqueólogos y más de veinte operarios dispersos por varios sitios. No es solo el casco urbano. También el término de Mérida, que es muy extenso. Eso lo estamos viendo ahora con la eclosión de las fotovoltaicas. Se están haciendo prospecciones y seguimiento. Cada año podemos cerrar cerca de trescientas intervenciones.

– La colisión de intereses son inevitables. ¿Cómo es la relación entre arqueólogos y constructores en Mérida.

–En principio, en el año 96, recién creado el Consorcio como heredero del antiguo patronato, en el sector de la construcción de la ciudad todavía pervivía la idea del hormigón rápido, enterrar y no informar a nadie. Pero esa etapa ya ha quedado atrás. Hoy tienen asumido que tiene el mismo valor un muro o una tumba que encontrar un templo. Es cierto que hay conflictos de intereses, pero se ha naturalizado la singularidad arqueológica de Mérida. Los constructores tienen que hacer casas y esas casas necesitan sus acometidas de luz, agua o gas. Y esa es la grandeza de Mérida. Que conviven el presente y el pasado. Siempre hay fricciones, pero cada vez menos.

–He escuchado alguna vez a Félix Palma decir que en contra de los que muchos difunden de forma errónea, el Consorcio nunca paraliza ni rechaza obras.

–El Consorcio es un buscador de soluciones, no de problemas. Se adaptan los proyectos por el condicionamiento arqueológico. Y lo que se hace es combinar patrimonio con desarrollo urbanístico. Somos un ejemplo en eso. Mucha gente me dice que la Mérida moderna se debía de haber hecho fuera del yacimiento. Y yo les digo que entonces no sería Mérida, sería otra ciudad. Sería Pompeya, una ciudad muerta. Allí no vive nadie. Aquí, al lado de un templo romano, hay un bar o un colegio. Y eso nos hace diferente. Ni en Roma hay esta convivencia tan estrecha entre urbanismo y arqueología.

–Las excavaciones han aportado información para tener ya una idea general del yacimiento, pero ¿hay todavía sitios para las sorpresas?

–En la zona tres, lo que es la primera extramuro de la antigua muralla se han documentado tumbas, caminos o canalizaciones de agua de Proserpina. La última sorpresa relevante fue en la estación de tren. Nos encontramos una gran cantidad de tumba para un espacio tan reducido y con una secuencia cronológica de casi dos siglos de enterramientos. Ha sido algo llamativo. O en la salida de la Zona Sur, en las obras de las conexiones de agua, nos encontramos un tramo de la vía de la plata íntegra. Tal y cómo estaba en la época romana.

–No se trata, por tanto, de foros y templos, también de la periferia romana.

–En 2007, con Antonio Vélez de alcalde, recuerdo que se sacó un proyecto para conocer el acueducto de Rabo de Buey y San Lázaro. Formamos a muchas operarias de arqueología con Tragsa y conocimos las tomas y cómo los romanos hicieron las galerías. Sacamos toda la planimetría. Conocimos mucho mejor el acueducto. Y eso es de la periferia.

–¿Hacia donde tiene que ir ahora esta relación de la arqueología con la ciudad?

–Utilizar todo lo que la ciencia te ofrece. Que tampoco es una novedad porque esto se hace desde hace tiempo. Los avances de la segunda guerra mundial como las tomas aéreas o los radares se usaron en arqueología y llegó el boom arqueológico. Empezaron a localizarse yacimientos y ciudades con más precisión. En urbana ocurrirá algo parecido con las aplicaciones tecnológicas sobre el estudio del suelo.

–¿Nos encaminamos, por tanto, hacia el arqueólogo-topógrafo?

–No. Nuestro defecto, y nuestra virtud también, es que tenemos que saber un poco de todo. Somos fotógrafos, dibujantes, antropólogos físicos... Nuestra función es saber gestionar muy bien toda la información para ofrecerla a la sociedad. No sabemos qué ocurrirá en Mérida en el futuro, pero cuanto más información del pasado podamos ofrecer será mejor.