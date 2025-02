Mérida pide dos millones de los Fondos de Recuperación para calles comerciales

A. GILGADO MÉRIDA. Martes, 20 de septiembre 2022, 07:12 Comenta Compartir

La delegación municipal de Comercio quiere seguir ampliando el entoldado como el que se ha puesto en José Ramón Mélida, ampliar las calles con microclima exterior, reformar el suelo de Santa Eulalia y su entorno y reforzar la red wifi en la manzana comercial.

La idea es invertir algo más de dos millones de euros en las calles peatonales del centro. Silvia Fernández, la delegada de Comercio, explica que se han presentado al plan de fortalecimiento de la actividad comercial en las zonas turísticas. Se trata de una línea abierta en su día por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resilencia que se activó para reactivar la economía tras la crisis sanitaria.

No sabe todavía la delegada cuando obtendrán respuesta, pero según explica, la idea de extender el entoldado no es nueva porque desde que se puso en José Ramóm Mélida comprobaron que ayudaba a la zona comercial y desde el principio dijeron que buscarían partidas y fondos para ir sumando tramos. Con veranos tan largos y calurosos los toldos y el microclima ayudan a que las calles no se despueblen durante tantas horas en verano. En el proyecto que ha presentado Comercio incluye también una obra en la calle Santa Eulalia y el entorno para cambiar el pavimento, eliminar las barreras arquitectónicas y hacerlas más accesibles. Esta obra costaría algo más de un millón de euros. Más de doscientos cincuenta mil euros irían para implantar una red wifi que mejore la comunicación telemática entre los comercios de la manzana principal y los potenciales clientes. Medio millón para el entoldado y la climatazación exterior por evaporación y por último planean también instalar un escaparate digital en alguna esquina visible para que puedan publicitarse las tiendas. Costaría algo más de ochenta mil euros esta pantalla de promoción.

Más tiendas

Según explica la delegada, el número de licencias comerciales sigue creciendo en la ciudad desde que se levantaron las restricciones sanitarias a pesar de la competencia del comercio electrónico. También hay previsto reuniones con el sector para recoger propuestas de cara a una campaña de promoción conjunta. Desde la Asociación de Comerciantes Emerita, la más representativa de la ciudad, su secretaria, Rosario Gallego, explica que la asociación ha sumado también algunas nuevas incorporaciones recientes. La mayoría, explica, son mujeres con mucha iniciativa y especializadas en el sector textil. Por eso planean actividades periódicas como el outlet de esta semana. Suelen hacer dos por temporada, uno al final de verano y otro tras el invierno. Son optimistas con las ventas de los próximos días porque siempre responde el público a esta campaña. Es una forma también de liquidar la mercancía de temporada y de fidelizar clientes para el futuro. Los comerciantes quieren combatir las previsiones tan negativas para el otoño con campañas de promoción que generen interés a los consumidores.

