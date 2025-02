Por Mérida pide liberar el suelo de la azucarera para otros inversores

A. G. MÉRIDA. Viernes, 12 de enero 2024, 07:52 Comenta Compartir

Los fundadores de Por Mérida hicieron ayer balance de su primer año de vida. En realidad es menos porque se presentaron en marzo. El partido localista entró en el Ayuntamiento con dos concejales tras 2.103 votos. Miguel Valdés, uno de los fundadores y ... portavoz en el Pleno, puso en duda ayer algunos de los datos que presentó el gobierno local al cierre del ejercicio. No comparte Valdés lo del millón de visitantes en Mérida. No tiene ningún sentido, dijo. Salvo el de querer engañar, insistió. Porque se cuentan dos veces los mismos grupos. El millón de visitantes sale si uno suma cuatro personas en el Museo Romano y esos mismos cuatro se suman de nuevo cuando van al Teatro Romano porque pagan dos entradas diferentes. Tampoco lo de las 185 licencias de aperturas. Cree Valdés que hay muchos más negocios que se cierran que se abren en la ciudad, pero el dato de cese de actividad no se da porque es sonrojante, explica. Insisten también en Por Mérida en que hablar de la azucarera después de tantos años es un error, porque no ha abierto y no se va a venir. Por eso piden liberar ya el terreno reservado en Expacio Mérida por si hay otros inversores. No comparte tampoco el modelo de ciudad del gobierno actual. Se crea empleo dijo, pero muy precario. En hostelería, sobre todo. Y más turismo también hay, pero de paso y de poco consumo. «Nos llevan a una ciudad de camareros y funcionarios».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión