Mérida pedirá que el Carnaval Romano y Emerita Lvdica sean fiestas de Interés Turístico Regional

La delegación de Turismo de Mérida presentará en los próximos días el expediente para que Emerita Lvdica consiga el sello de Fiesta de Interés Turístico Regional. Pilar Amor cree que los datos avalan el reconocimiento. «En las últimas ediciones han participado más de cuarenta mil personas y hemos conseguido un incremento de turistas del veintitrés por ciento en el último año». Resalta un repunte sostenido porque cada edición ha ido ganando visitantes. El Ayuntamiento apuntala esta declaración en la implicación de los vecinos. «Es más que palpable», según Amor porque conjuga el rigor histórico para representar la vida de la colonia romana con la participación social.

El mérito de Emerita Lvdica es que ha implicado a los vecinos con el rigor histórico que lo hace un evento singular. «Fue una apuesta que hicimos desde el 2016». Las miras del Ayuntamiento con el Emerita Lvdica van más allá del sello regional y apuntan a una escalada progresiva, primero nacional y luego internacional. «Es una fiesta única», insiste Amor. Esperan la resolución de la Junta para el verano y programar el 2023 ya con el sello regional preferente. Aunque este año también será importante por la valoración que hagan los inspectores de la Junta en sus visitas.

En marcha también el expediente del Carnaval Romano. Amor se ha comprometido a volver a presentarlo como Fiesta de Interés Turístico Regional antes de final de año. Originalidad de la programación como la gala drag, aumento de visitantes en los últimas ediciones o ser el que más agrupaciones de toda la región presenta en sus concursos le avalan para conseguirlo según Amor. También perciben en Turismo más implicación de los vecinos. En Turismo no comparten la revocación de 2018. Pilar Amor critica que no hubiera entonces una respuesta a la documentación, se sustentó la negativa solo en la visita que hicieron los técnicos un día. El Ayuntamiento alegó y nunca le respondieron, según Pilar Amor. Por eso deciden volver a concurrir. La idea es presentarlo en noviembre porque la normativa marca que se debe abrir tres meses antes del evento. No hay un tiempo para responder, pero habitualmente la resolución sale en el mismo año.

A la esperan están en Turismo también de que la Consejería de Cultura envíe la declaración del Festival Internacional de Teatro Clásico como Bien de Interés Cultural. Paso previo para que después aspire al sello de Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Según la delegada, desde la Junta ya le han dicho extraoficialmente que conseguirán la declaración de BIC, pero falta la documentación oficial para seguir los pasos que marca la Unesco.

Desde la delegación de Turismo entienden que la mejor promoción de la ciudad pasa por conseguir sellos de calidad con los que luego salir al mercado turístico. Y pone como ejemplo el reconocimiento internacional de la Semana Santa.