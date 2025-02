La Mérida que muestra el Museo Romano en Alemania

A. Gilgado Lunes, 18 de noviembre 2024, 07:40 Comenta Compartir

En Xanten, Renania, hay ahora una muestra sobre la relevancia de Augusta Emerita en Lusitania. La organiza el Museo Nacional de Arte Romano en colaboración con el parque arqueológico alemán.

Más de 200 piezas que viajaron hace dos meses desde el Museo explican el resultado de las excavaciones en la ciudad y la relevancia de la capital de la provincia lusitana. Se completa la monografía con las recreaciones visuales a escala que ha diseñado el estudio JR Casals para esta muestra.

Los espectadores alemanes ven a escala el perímetro de la ciudad, las conducciones hidráulicas y algunos edificios públicos como el Circo. También se han redibujado las domus a partir de las piezas y los datos de los técnicos del Museo Romano. El estudio J. R. Casals muestra en su web parte de este encargo de reconstrucción y el Ayuntamiento de Mérida ha distribuido a través de su perfil de Facebook algunas imágenes.

Han partido de la distribución urbanística de la ciudad en el siglo II. Cuando era capital de la nueva provincia hispana de Lusitania. El plano general es posible gracias a la documentación arqueológica y a las estructuras que se conservan. Según explica en su trabajo el estudio J. R. Casals hay información arqueológica y documental suficiente para trazar con detalle el urbanismo. Y se han basado también en el trabajo que hizo la revista histórica Desperta Ferro Arqueología, que dedicó su número 32 a la Mérida romana. Muestran panorámicas de la ciudad, pero también detalladas del puente romano sobre el Guadiana, el circo o los foros.

La selección ‘Augusta Emerita. Roms Metropole in Spanien’ se inauguró en octubre y permanecerá hasta el 12 de enero. Ha aprovechado el Museo el cierre obligado por las obras de ampliación para la promoción internacional de su colección.

Christof Eger, director del Museo de Xanten, y Trinidad Nogales, directora del MNAR, han diseñado un relato visual que parte del origen de la colonia y se cierra con el fin del mundo antiguo. Es la monográfica con más piezas de Mérida que se ha hecho hasta ahora fuera de España. Y sirve para dar a Augusta Emerita más visibilidad entre los investigadores alemanes. Mérida y Xanten son ciudades fundadas en la misma época del imperio. Augusta Emerita en el 24 o 25 a. C. por los legionarios veteranos de la V y la X y Xanten tiene su origen en el asentamiento del 13. a. C. de los legionarios de Druso, sobrino de Augusto. Aunque no fue hasta el 98 d.C. cuando recibió el título de colonia, en época ya del emperador Trajano.

