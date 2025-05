«En Mérida ha habido médicos y hospitales desde su fundación»

Sondas, pinzas, espéculos, tijeras... La colección romana de material médico y quirúrgico que tiene el Museo Nacional de Arte Romano está entre las más relevantes ... del mundo. La ha estudiado con detalle el ginecólogo Francisco Blanco. Ha revisado todo lo que se ha desenterrado en la ciudad relacionado con la medicina y ha publicado su investigación el Colegio de Farmecéuticos por el interés histórico.

–¿Cómo surge esta investigación?

–Quería hacer una tesis doctoral y no tenía muy claro por dónde encaminarla. Cuando fui a informarme me encontré con un antiguo alumno mío del hospital que era profesor de Historia de la Medicina. Me pidió que me centrara en el instrumental médico y quirúrgico romano de Extremadura. Me puse en contacto luego con el Museo Romano y cuando les pregunté si me autorizaban a acceder a las piezas me dijeron que me daban acceso libre.

–Tenía material para investigar.

–Yo al principio creía que era un trabajo sencillo. Había en el Museo Romano expuestas un grupo de veinte o poco más. Pero Agustín Velázquez, me explicó luego que tenían muchas más en depósito y me podían interesar. En el almacén había tres o cuatro cajones. Había bolsas que no se abrían desde el año 45 o 46, cuando se encontraron. Me he tirado diez años catalogando todas las piezas.

–Y el trabajo se le multiplicó.

–Al final fueron 245 piezas. Había que ir una por una y revisar la ficha arqueológica de su hallazgo. Los arqueólogos no tienen la misma visión que un médico. Había, por ejemplo, una herramienta que utilizaban para quitarse el aceite corporal catalogada como instrumentos ginecológico.

–Aporta usted una descripción médica a cada instrumento.

–Por eso descarté sesenta. No tenían nada que ver con la medicina ni con la ginecología. Hasta ahora se han hecho trabajos parciales. Todos muy buenos. Pero es la primera vez que se catalogan todas las piezas, una por una, y además desde una descripción médica. Tiene cada una ya una función quirúrgica determinada. Con esa revisión he podido corregir algunos errores. Los arqueólogos, por ejemplo, describían como espéculos ginecológicos instrumentos que no lo eran. Como soy ginecólogo he podido diferenciarlos bien.

–¿Cómo era la medicina en Augusta Emerita hace dos mil años?

–La medicina romana tiene su origen en Grecia. Los primeros médicos que ejercen en Roma eran griegos. Los de Mérida se conocen porque tenemos sus lápidas. Había médicos públicos, que pagaba la ciudad y otros privados. También había generales y cirujanos. No se formaba igual un médico general que un cirujano. Por las lápidas sabemos que algunos ejercían su especialidad. Tenemos documentado los restos y el material de lo que hoy sería un oftalmólogo. Estaba especializado en los ojos.

–Conocemos, por tanto, cómo ejercieron la medicina.

–En el libro he podido recopilar a todos los médicos que ejercieron en Mérida. Pero me interesaba destacar las aportaciones de la cultura romana a la medicina.

–¿Qué aportaron?

–Yo veo tres fundamentales: inventaron los hospitales. Al principio, a los legionarios heridos en las guerras los dejaban en las casas particulares de las ciudades para que los cuidaran. La mayoría moría. Con Augusto se crean los hospitales militares para cada legión. Había salas de curas individuales, con calefacción y quirófanos. Hasta salas de administración. Eso es algo muy parecido a un hospital.

–Y destaca usted también el saneamiento.

–El tratamiento de las aguas fue la otra gran aportación. Los romanos fueron los primeros en construir las cloacas para recoger las sucias. La cloaca máxima de Roma es la principal, pero luego hubo otras por todo el Imperio. No prestaban servicio a toda la ciudad, pero fueron conscientes de la necesidad de desecharlas. Identificaron las aguas estancadas con las enfermedades. Por eso construyeron los acueductos. Y Mérida es un ejemplo de esa preocupación por el agua limpia.

–¿Cómo se formaba un médico hace dos mil años?

–Hasta el año 222 funcionaba más o menos como un aprendiz que estaba junto a un médico antes de ejercer. Con Severo Alejandro se instaura los colegios médicos con profesores pagados por la administración. Sería como las facultades de hoy. Por eso digo que las aportaciones más importantes son los hospitales, el saneamiento y la formación reglada.

–¿Desde cuándo hubo médicos en Mérida?

–En Mérida hubo médicos y hospitales desde su fundación. Mérida se funda con los eméritos de dos legiones romanas, la V Alaude y la X Gémina. Cada legión tenía unos cinco mil hombres y 24 cirujanos en la época de la fundación de Mérida. Si licencias a dos legiones, seguro que entre los licenciados hubo cirujanos desde el principio. Y luego se incorporan muchos, eso ya se documentan en las lápidas.

–Debió haber hospitales.

–Instalaciones médicas no se conoce ninguna, pero hay referencias al hospital civil que se fundó en el 258.

–¿Y dónde se encontraron las piezas?

–Dispersas por la ciudad. Hay tres yacimientos fundamentales por los ajuares. A un médico, cuando moría, se le enterraba con su ajuar. Se descubrió uno muy importante en el Acueducto de San Lázaro, otro en el antiguo cuartel militar y en los terrenos de Campsa. Y algunos instrumentos están tan bien conservados que si se esterilizaran se podrían seguir usando hoy. Probablemente, la colección de instrumentos médicos y quirúrgicos de Mérida sea de las más importantes del mundo.

–¿Cómo eran los cirujanos?

–Operaban de todo. Eran muy atrevidos. Quitaban amígdalas, hemorroides, amputaban... Eran grandes especialistas en las heridas por las batallas de guerra. Incluso hacían cesáreas. Inventaron sondas de todo tipo.