La directora general de Patrimonio de la Junta, Adela Rueda, habla del reto y de la oportunidad de Mérida después de treinta años con el ... pedigrí Unesco. También de los protocolos para limitar el uso y el abuso de los monumentos. Y de lo gratificante que es trabajar en una materia que implica a administraciones de diferentes niveles, a la iglesia o a propietarios privados. Mucha gente diferente en una misma mesa que se pone de acuerdo.

–¿Qué supone para Mérida este treinta aniversario de Ciudad Patrimonio de la Humanidad?

–Mérida juega ya en la gran liga patrimonial. Y eso es una oportunidad y también un reto. Es una oportunidad porque no vas a la zaga a ver lo que dicen los demás. Cumplir treinta años aquí te permite abrir camino. Tiene esta ciudad experiencia en tratar el patrimonio y en relacionarlo con la sociedad, pero también hay una parte de reto. Todo el mundo mira hacia Mérida para ver cómo se hace y seguir el camino. Es como alguien que cumple treinta años y tiene que salir de casa. Mérida es ahora una ciudad a la que mirará mucho más la gente como referente patrimonial.

–¿Y a futuro?

–Los sellos Unesco están consolidados. En Europa no se esperan nuevas ciudades Unesco. Y las ciudades consolidadas como Mérida tienen ahora la aspiración de insertar las nuevas tecnologías con el patrimonio. Hay necesidades sociales enfrentadas. Tanto en la dirección como en el Consorcio lo vemos todos los días. Estudiamos cómo llega el tren, cómo sale el tren, como llega la fibra óptica... Y ahora hay que ver cómo lo abordan las ciudades con el patrimonio tan consolidado.

–¿Y cómo se consigue?

–Pues se consigue debatiendo y escuchando a mucha gente primero y llegando a un acuerdo después. El patrimonio es vivo. Lo que estamos haciendo hoy será el patrimonio de mañana. Y hay que hacerlo bien. Cuando se construyeron las vías romanas nunca se pensó que iban a ser patrimonio de la humanidad. Sí había un afán de perpetuar, pero hoy tenemos que hacer que perduren para siempre. Y hay que crear protocolos que favorezcan los espacios con la mínima invasión.

–¿Y qué papel tiene que jugar el Consorcio?

–Jugará y juega un papel fundamental. Es el brazo de la Junta en Mérida. Están muy preparados, a pie de obra y conocen el terreno. También se ha consolidado como entidad. Y hace mucha investigación. Por eso creo que tiene mucho que decir.

–¿Cómo resolvemos el eterno debate del uso que le damos a los monumentos?

–Hay que dibujar una línea muy clara entre el uso y el abuso de los monumentos. Usarlos está muy bien porque son recursos. La consejera decía el otro día que como no hay un mar en Extremadura dependemos de recursos que creen mimbres sociales. Si tienes un teatro romano puedes tener un restaurante y en ese restaurante se vende el queso de una ganadería extremeña. Por eso creo que el patrimonio tiene que trabajar para nosotros. Crear el mimbre social en el entorno. Pero hay que crear un límite, como en todo. Abusar no es bueno en nada. Si maltratas mucho un monumento pierde su carácter identitario y hay que mantener su carácter identitario para que siga siendo excepcional. En la dirección tratamos todos los días el cuidado de monumentos de pueblos pequeños. Tenemos que ver lo que realmente es esencial y si lo que se pretende hacer en el monumento puede ser irreversible. Si es irreversible, no se debe hacer. Y a veces se puede hacer lo mismo de otra manera, aunque resulte más caro.

–Y entre tantos intereses.

–Yo entiendo el patrimonio como una ciencia frontera. Nos preguntamos ¿es patrimonio el monumento o el monumento y el entorno? ¿Y el restaurante que está al lado? Pues también porque vive del monumento. Por eso digo que es frontera desde el punto de vista teórico. Pero también en la gestión. Aquí hablamos mucho, por ejemplo, con el Ministerio. Pero también hay patrimonio en manos privadas. Tenemos que tratar con todos los agentes. Y eso lo convierte en una ciencia compleja, pero muy colaborativa. No te preguntas ideologías, solo llegar al bien común. Se consiguen acuerdos que en otros ámbitos quizás no se den. Hay mesas en las que se sientan Junta, Diputación y ayuntamientos... Y nos ponemos de acuerdo por el bien común y para proteger el patrimonio. Por eso resulta tan satisfactorio.