«Hay que hacer en Mérida un intercambiador de viajeros»

Dice Ángel Caballero que del siglo XX, salvo Internet, poco se salva. Fue una centuria de guerras y destrucción. El verdadero progreso se forjó en ... el diecinueve. Con el ferrocarril. Conoce al detalle como se configuró la red española. El presidente de la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril pasó su infancia en Almorchón. Sobra decir más. Escuchaba el tren desde la cuna. Es un firme defensor de que Extremadura asuma las conexiones domésticas de viajeros de ferrocarril. De abrir estaciones que se han cerrado y de que Mérida, como cruce de caminos, asuma también ese papel como estación intermodal.

–Se puede crear una especie de consorcio extremeño del tren.

–Creo necesario y defiendo un ente ferroviario autonómico para asumir competencias, se podría desarrollar lo que te faculta el Estatuto de Autonomía. El Estatuto te lo permite y hay que desarrollarlo.

–Habrá gente que diga que no es viable el tráfico interior.

–Tienes que poner la tienda para vender. Si no pones el tren, nunca va a ir el viajero. Si queremos fijar la población al territorio habrá que darle medios. Si queremos dejar los coches habrá que desplegar bien la movilidad. Vas a un operador privado y acuerdas lo que hay que pagar y luego abres el servicio.

–Moverse en tren por Extremadura no es ahora una prioridad.

–Yo soy partidario de llevar las estaciones a los centros de las ciudades. Si pudiera, la ponía en la Plaza de España. Hay quien ve como un lastre para la línea nuestra con Ciudad Real y Madrid que Mérida, Cáceres y Plasencia no estén dentro y por eso defienden sacar las estaciones de AVE fuera, llevarlas al campo y meterlas en la líneas. Si las sacas fuera, vas a tener menos viajeros. Mérida es una estación intermodal. No puedes dejar aquí los viajeros de un servicio y los del AVE en Proserpina. Tienes que llenar el AVE con los que vienen de las otras líneas. Por eso se mueve la gente en tren.

–Y la conexión entre estaciones debería también reforzarse.

–Di Stefano decía que por muy bueno que fuese un jugador, nunca será más que todo el equipo. Ninguna estación, por importante que parezca, puede vivir sin las demás. Mérida, que es la que más viajero da, no puede vivir sin Cáceres ni Badajoz.

–Y desterrar la competitividad ferroviaria en la región.

–Si no llenas los trenes en Badajoz, tendrán que venir a Mérida a llenarlos. No tenemos que quitarnos los viajeros entre nosotros. Que no pare en Oropesa o en Torrijos, pero no que no pare en Mérida. Ese tiempo que se puede ahorrar llevando las estaciones fuera sin salir de la red, se puede hace con mejores infraestructuras, mejores accesos a las estaciones y mejores trenes.

–La conexión con Portugal condiciona más que la conexión interior.

–Badajoz tiene un problema. Está al final del trayecto. Hay trenes de Madrid que se quedan en Talavera, otros en Plasencia y otros en Cáceres. Cuatro trenes de los cinco que salen a Madrid en la línea no llegan a Badajoz. Eso es de siempre. Y ahora va a ocurrir igual. No tienes 360 viajeros tres veces al día. Ni Mérida tampoco los tiene. Por eso hay que integrarlos y hacer una interconexión en la región eficiente.

–¿Cómo se puede casar la línea regional con la alta velocidad?

– Hay que articular la movilidad. Sería acercar el AVE a todo el territorio. Puedes comprar un billete en el autobús de Arroyo de San Serván para ir a París porque funcionaría como el consorcio de viajeros de tren y autobús. Tienen que estar los dos modos de transportes juntos. No puede haber como ahora 23 concesionarias de transporte de autobús por carretera.

–Y tener en cuenta todas las obras públicas.

–No podemos hacer, por ejemplo, el hospital nuevo de Don Benito y Villanueva y que no sepamos cómo va a ser el acceso en autobús y tren. Ocurre lo mismo con los campus universitarios. Ni el de Badajoz, ni el de Cáceres ni el de Mérida se hizo para facilitar la movilidad. Eso tiene que cambiar.

–Llevemos ese mismo modelo a la ciudad.

–Cuando yo gestionaba el autobús urbano de Mérida propuse llevar los grandes por las avenidas y luego microbuses eléctricos en los barrios que no salían de su perímetro. No tiene sentido que los autobuses entren en los barrios. Eso retrasa continuamente el servicio y no resulta eficaz.

–Volvamos a lo de abrir estaciones, suena utópico en estos tiempos.

–El regional tiene que tener todas las estaciones. Yo abriría las que han cerrado. Con un apeadero. El de Villagonzalo tiene el mismo derecho que el de Mérida. Generas viajeros en más sitios si la interconexión es eficaz.

–Y luego llevarlos al AVE.

–Tenemos que buscar viajeros en muchos sitios. El AVE es Madrid Lisboa, pero hasta que no vaya a Lisboa va a solo a Badajoz y ahora mismo Badajoz solo no tiene capacidad para llenar trenes. Por eso es necesario que haya viajeros en todas las estaciones. Yo no quiero un tren para ir a ver el Rey León, quiero un tren para que los del Rey León vengan aquí.

–Y Mérida que papel juega en este contexto que usted dibuja.

–Mérida es una estación intermodal y hay que hacer un intercambiador de viajeros, que coincidan el tren, los autobuses, los taxis...Con la Universidad de Sevilla hicimos 23 modelos de estación intermodal distintas para Mérida. Eso está planificado por si alguien lo quiere hacer.

–Y hablemos de la conexión de Mérida con Málaga que muy pocos defienden.

–En Almorchón Córdoba tiene un papel clave. En la conexión con el corredor Ciudad Real Badajoz es importantísimo poner en servicio otra vez el Almorchón a Córdoba porque nos pone en Málaga. Mérida tendría una conexión con la Costa de Sol y todo lo que eso supone en menos de tres horas.

–Hay quien recela de ese papel de Mérida.

–Mérida es una encrucijada de caminos, lo es ahora en carretera y lo será también por ferrocarril. Lo establecieron así los romanos. Desde aquí se proyectaron luego las vías, pero sin olvidar al resto y la interconexión regional.