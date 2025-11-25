Mérida impulsa una campaña para fomentar el comercio de proximidad durante Navidad 33 establecimientos participarán en esta iniciativa que comienza el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero

Chari Gallego, de la asociación de comerciantes de Mérida, en la presentación de la campaña en el Consistorio.

Celestino J. Vinagre Martes, 25 de noviembre 2025, 14:37

Comprar en Navidad en el comercio local. La asociación de comerciantes Emérita Augusta, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, lanza una campaña para incentivar y dinamizar el comercio local durante posiblemente la época más importantes del año para las ventas. Se llama 'Pasaporte del Comercio Local' y premiará a los consumidores que compren en tiendas de la ciudad.

Consiste en el reparto entre los clientes de los comercios adheridos a la campaña de un pasaporte. En cada establecimiento por cada compra que realicen por un importe igual o superior a 20 euros se pondrá un sello de fidelización. La campaña arranca el próximo lunes 1 de diciembre, y finaliza el 10 de enero. El pasaporte consta de ocho casillas. Se podrá cumplimentar con sellos de los diferentes establecimientos adheridos. Una vez cumplimentado, los clientes podrán depositar su pasaporte en la urna ubicada en el centro cultural Alcazaba.

De esta manera, los clientes que hayan rellenado el pasaporte con los ocho sellos diferentes optarán al sorteo de 950 euros, que estarán distribuidos en diferentes vales canjeables en compras en los comercios adheridos a esta campaña – tres de 150 euros, cinco de 50 euros y diez de 25 euros cada uno-.

No serán válidos y se eliminarán del sorteo los pasaportes con más de un sello del mismo comercio. Los ochos sellos han pertenecer a comercios diferentes que estén adheridos a la campaña.

Además, a todos los clientes que cumplimenten el pasaporte de comercio se les hará entrega de una bolsa regalo de la campaña. El sorteo se realizará el 12 de enero en el Ayuntamiento.

En la presentación de la campaña han participado la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida, Chari Gallego, y el inspector de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Mérida, Juan Luis Sánchez, además de la delegada de Comercio del Consistorio, Laura Iglesias.

Chari Gallego ha explicado que se trata de “algo diferente para acercar al público nuestros establecimientos”. En ella participarán 33 comercios emeritenses. Ha incidido en que el pasaporte deberá cumplimentarse con ocho sellos de los diferentes comercios y depositarse en la urna que estará ubicada en el centro cultural Alcazaba. Una vez se entregue el pasaporte cumplimentado, se hará entrega a cada cliente de “una bolsa personalizada que contendrá diferentes regalos sorpresas”.

Juan Luis Fernández ha hecho referencia al plan de seguridad de Comercio Seguro que la Policía Nacional activa todos los años durante la campaña navideña en la ciudad. Esta campaña tiene como fin intensificar las patrullas en la zona centro de la ciudad debido a la gran aglomeración de gente que se produce en estas fechas, además de reforzar “los contactos con comerciantes y ciudadanía para aportar consejos de seguridad y avisos a la población”.

Todo ello, ha asegurado, se realiza a través de “una red de mensajería instantánea con los comerciantes, que está resultando muy efectiva en los últimos años”.

La delegada de Comercio del Ayuntamiento, Laura Iglesias, ha animado a la ciudadanía emeritense a participar activamente en esta campaña y a consumir en el comercio local durante esta Navidad. Ha recordado que se suma a otra promovida por el Ayuntamiento para dinamizar el comercio local. Se puede participar hasta el próximo 21 de diciembre. El Consistorio sorteará 35 carros de la compra, 10 a través de sus perfiles en TikTok e Instagram y 25 mediante la entrega de los tickets de compra.