HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mérida estrena a las siete de la tarde la iluminación de Navidad

C. J. V.

MÉRIDA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La cita es a las siete de la tarde en la plaza de España. A esa hora, este viernes, Mérida pulsa el botón para el encendido extraordinario de Navidad que iluminará sus calles y plazas durante mes y medio.

Algo más de un millón de puntos led instalados en 52 zonas de la capital de Extremadura, con tonalidades cálidas para «crear una atmósfera acogedora y envolvente», dice el Gobierno municipal. Una decoración navideña eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente, resalta, que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero.

Técnicos de la empresa Henry ultimaron ayer por la mañana la decoración en la fachada principal del Ayuntamiento. Como novedad, en la plaza de España se van a proyectar animaciones navideñas a través de videomapping sobre la fachada del Palacio de la China del 15 al 21 de diciembre.

La plaza vuelve a lucir una decoración especial con un regalo navideño en 3D de 12 metros de altura que incorpora decoración diurna e iluminación con 22.000 led, rodeado de motivos navideños a su alrededor y tubos led snowfall con caídas de luz simulando nevadas. También cuenta con un regalo singular en forma de pórtico de ocho metros de altura y decoración con cortinas luminosas de seis metros de longitud en distintos edificios.

Tras el encendido, se podrá disfrutar del concierto de Celia Vergara & Abel Trico y la Big Band Ciudad de Mérida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  6. 6

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  7. 7 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mérida estrena a las siete de la tarde la iluminación de Navidad

Mérida estrena a las siete de la tarde la iluminación de Navidad