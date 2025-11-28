Mérida estrena a las siete de la tarde la iluminación de Navidad

C. J. V. MÉRIDA. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La cita es a las siete de la tarde en la plaza de España. A esa hora, este viernes, Mérida pulsa el botón para el encendido extraordinario de Navidad que iluminará sus calles y plazas durante mes y medio.

Algo más de un millón de puntos led instalados en 52 zonas de la capital de Extremadura, con tonalidades cálidas para «crear una atmósfera acogedora y envolvente», dice el Gobierno municipal. Una decoración navideña eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente, resalta, que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero.

Técnicos de la empresa Henry ultimaron ayer por la mañana la decoración en la fachada principal del Ayuntamiento. Como novedad, en la plaza de España se van a proyectar animaciones navideñas a través de videomapping sobre la fachada del Palacio de la China del 15 al 21 de diciembre.

La plaza vuelve a lucir una decoración especial con un regalo navideño en 3D de 12 metros de altura que incorpora decoración diurna e iluminación con 22.000 led, rodeado de motivos navideños a su alrededor y tubos led snowfall con caídas de luz simulando nevadas. También cuenta con un regalo singular en forma de pórtico de ocho metros de altura y decoración con cortinas luminosas de seis metros de longitud en distintos edificios.

Tras el encendido, se podrá disfrutar del concierto de Celia Vergara & Abel Trico y la Big Band Ciudad de Mérida.