Mérida estrena 'Raíces', un concierto coral de piano que rememora la música del siglo XX Bajo la dirección de Susi Merino, el espectáculo empezará mañana a las 20.30 horas en el centro cultural Alcazaba con entrada libre

Celestino J. Vinagre Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Un recorrido por el arte y la música del siglo XX a través de un singular concierto de piano. Es lo que propone el espectáculo 'Raíces', mañana viernes, a las 20.30 horas, en el centro cultural Alcazaba. Está dirigido por la pacense Susi Merino y cuenta con la interpretación de Pablo Márquez, Diego Miguel Vicente, Candela Baena, Joaquín Muñino.

Albéniz, Falla, Turina y Granados son algunos de los artistas que sonarán en el centro Alcazaba en un concierto con una duración aproximada de una hora. La entrada es libre hasta completar aforo. El espectáculo es la segunda producción de Susi Merino tras 'Una noche con Debussy'. Merino estudió piano en el Conservatorio Profesional Juan Vázquez, ha colaborado en guiones y publicaciones literarias.

A través del piano, 'Raíces' propone un viaje emocional y sensorial, que enlaza música, palabra e imagen, evocando la atmósfera artística de la España del siglo pasado, dice Merino. La figura de Federico García Lorca aparece como símbolo de la unión entre música y poesía, recordando su faceta de pianista y compositor y el espíritu creativo que marcó una generación.

«El concierto es en esencia una forma de rendir homenaje a nuestras raíces culturales y de invitar al público a sentirlas con los artistas», creando una atmósfera, subraya, «íntima y cuidada», haciendo referencias a los distintos creadores, así como a sus obras y el momento histórico en el que surgieron.

De esta forma se podrán escuchar obras como Granada, Rumores de la caleta o Danza ritual del fuego, que serán interpretadas por diferentes pianistas. Como el frexnense Pablo Márquez, formado en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde trabaja como profesor en el CIEM (centro integrado de enseñanzas musicales) Federico Moreno Torroba. O Diego Miguel Vicente, que ha actuado con la orquesta RTVE y participado en festivales de música moderna.

También estará la gaditana Candela Baena, Estudiante de tercer curso en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. Por su parte, el pacense Joaquín Muñino es un guitarrista formado con David Cidre y en la Fundación Cristina Heeren, de Sevilla, ha acompañado a figuras como José Galán, María José Pérez, Manuel Cuevas o Esther Merino.

El concierto será conducido por la actriz emeritense Rosa María Molina. Es licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Málaga. Actualmente reside en Madrid, trabaja en tres compañías teatrales y ha hecho incursión en el mundo del doblaje. Cuenta con una amplia trayectoria escénica en títulos como 'La casa de Bernarda Alba', de Lorca o 'El acero de Madrid', de Lope de Vega.

La creadora del espectáculo, Susi Merino, destaca que las obras seleccionadas, compuestas en su mayoría durante el siglo XX, están profundamente ligadas a momentos recientes de nuestra historia, y siguen resonando por su belleza, fuerza y humanidad.

Susi Merino. HOY

«He querido rodearme de músicos extremeños con los que ya he trabajado anteriormente y sumar a la producción a otros que admiro como es el caso de Diego Miguel, Joaquín Muñino y Rosa María Molina. Estamos muy ilusionados de poder estrenar en Mérida», explica.

La pianista subraya también la importancia de apoyar la creación artística desde lo público: «Es necesario invertir en cultura y dar visibilidad a los creadores emergentes. Me siento muy agradecida por la oportunidad que nos brinda Antonio Vélez (delegado de Cultura) a través del Ayuntamiento de Mérida», señala a este diario.

Merino insiste en la necesidad de fomentar la presencia femenina en la dirección musical y artística. «Las mujeres aún contamos con menos recursos y condiciones más precarias para desarrollar nuestras producciones», finaliza la artista musical.