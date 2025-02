Mérida estrena contenedores de basura: 1.200 nuevos por toda la ciudad

Junto al campo de fútbol del Polígono Industrial El Prado descargan los operarios de la empresa suministradora los nuevos contenedores que se ponen en la ciudad. Montan las tapas sobre los cubos y de allí a las esquinas.

Se paga este cambio con el dinero ... disponible en la hacienda municipal del superávit de 2021. Ha comprado el Ayuntamiento 1.200 unidades para una renovación completa. De carga lateral y de carga frontal, adaptados a los camiones que usa la empresa concesionaria FCC.

Lleva FCC en su contrato como adjudicataria una tasa de reposición obligatoria.

En un principio, todos los que se rompían los ponían ellos, pero ya han sustituido todos los que estaban obligados a renovar en la actual adjudicación y corresponde ahora al Ayuntamiento asumir los costes.

El desgaste, vandalismo y antigüedad de los verdes o de chapa que se mantienen en uso en las calles ha hecho que el Consistorio opte por comprar una partida amplia para cambiarlos todos. Decidió el equipo de gobierno municipal invertir algo más de un millón de euros (1.164.000, concretamente), para el proyecto piloto de las papeleras inteligentes, las 600 de forja de ochenta litros que se espera en las próximas semanas y los contenedores. Todos nuevos y se prepara también el servicio de limpieza para incorporar a finales de año el quinto separador y cumplir con la norma europea de reciclaje.

Los nuevos envases de basura en las calles tienen más capacidad y menos altura que los de ahora porque siguen un diseño de uso universal.

Adelanta el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que el despliegue empieza hoy por la tarde y que se atenderá primero los avisos pendientes en el correo de participación ciudadana de los vecinos que han pedido el cambio por el deterioro de los que usan habitualmente.

Luego se irán poniendo por el resto de esquinas y calles según se vayan montando en las instalaciones de El Prado hasta colocar los 1.200. Al ritmo actual de montaje, calcula el alcalde que en un par de meses, como muy tarde, estarán todos ya puestos.

Algunos de los que ahora se retiran se arreglarán y se guardarán por si hay que reforzar algunos de los puntos de recogida. Hay algunas esquinas en las que se necesitan más de los que hay ahora. Pero no contempla este plan una reordenación del mapa del servicio de recogida.

Aunque sí han aprovechado para pedirle a la Policía Local una revisión por si hay críticos en las que conviene cambiarlos de sitio. En algunos casos, por ejemplo, se colocan pegados a los pasos de peatones y los coches no ven si cruzan la calle. También los que dejan poco espacio en las aceras. «Siempre se hace un informe de la Policía Local antes de ponerlos o cambiarlos de sitio». No es una decisión fácil. Por los avisos que llegan al Ayuntamiento y las quejas que generan por el olor, la petición unánime es tener un contenedor de basura cerca de casa. Pero nadie quiere tenerlo en la puerta. De ahí que en la ubicación elijan espacios no muy alejados entre sí y minimizando las molestias. «Salvo los que se tengan que corregir por recomendación de la Policía Local, no habrá una modificación sustancial».

No entra en este cambio los de vidrio porque los iglús verdes se gestionan a través del convenio con Ecovidrio, que los suele poner cerca de los veladores y terrazas de los bares. Desde hace tiempo planean en el Servicio de Limpieza poner más de este tipo en la ciudad para aumentar el volumen de reciclaje de vidrio. Pero va por otro circuito diferente al de sólidos y envases.