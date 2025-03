Antonio Gilgado Mérida Martes, 11 de enero 2022, 08:08 Comenta Compartir

Miguel Ángel Muñoz llenó ayer el vestíbulo de los Cines Victoria. Larga cola para saludar al actor que retrata Mérida en su debut como director con '100 días con La Tata'.

–¿Cómo fue rodar en Mérida?

–Maravilloso. Esta película nace de una necesidad personal hace más de diez años. Un día me doy cuenta que mi tata no es eterna. Quería tener el mejor retrato de nuestra relación. Y vivir con ella cosas que no había vivido hasta entonces y que eran importantes. Venir a Mérida, conocer sus raíces. Entrar en el Teatro Romano, el acueducto o el cementerio donde está enterrada su madre. Eso fue hace seis años, cuando esta película iba a ser para mí y para ella. Mérida tenía que estar en nuestra película, fue maravilloso rodar aquí.

–¿Y qué le hizo ver que había material para llegar al espectador?

–En la sala de montaje descubrí que lo que transmitía era muy necesario. Me puse a trabajar en un guión y después llegó la pandemia y lo cambió todo. Cuento nuestra historia durante el confinamiento, pero, por supuesto, no va solamente del confinamiento.

–¿Esperaba esta reacción?

–Todo está siendo muy sorprendente. Que una película documental se estrene en más de ciento cuarenta cines de toda España es algo que no me lo podía imaginar. Recibimos un premio y dos nominaciones a los Forqué y esta semana nos dan otro premio en Alcalá de Henares. No contaba con nada de esto. Pero lo mejor es vivir todo esto con ella. Esos recuerdos son impagables y valen mucho más que los éxitos profesionales. Hablamos del ejemplo de los mayores, de la salud mental o de la muerte. Esto remueve al espectador. Y la gente se ríe con nosotros, pero también se emociona.

