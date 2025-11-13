Mérida cierra el parque de la Ciudad de la Infancia e instalaciones deportivas municipales por el tiempo El viento, además, complica la jornada y puede provocar daños mayores; se suspenden las actividades flamencas previstas para mañana y el domingo en la plaza de España

Celestino J. Vinagre Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:26 | Actualizado 12:11h.

Jornada desapacible en la capital de Extremadura, en plena entrada de la borrasca Claudia en la Península Ibérica. De momento, cielos muy nubosos que aventuran lluvia segura en cuestión de horas y sobre todo mucho viento. Es lo que más preocupa ahora mismo. La acumulación de hojarasca y de alguna que otra rama son ya visibles en Mérida, aunque no hay noticia de que haya supuesto, todavía problemas. Con todo, como suele suceder en episodios de lluvias abundantes como los previstos para hoy, el Ayuntamiento emeritense ha decidido extender una primera medida por buena parte del callejero urbano, sobre todo en la zona en la que se forman bolsas de agua: levantar los imbornales.

La sucesión de alcantarillas levantadas para que puedan drenar bien es visible en zonas como la avenida de José Fernández López, la calle Molino de Pancaliente o la Ronda de los Eméritos, que suelen acumular mucha agua o incluso pequeñas inundaciones cuando hay temporal. La acumulación de hoja seca caída de los árboles es otro factor a tener en cuenta. Los equipos de limpieza viaria están actuando desde hace días pero no dan abasto, entre otros motivos porque se están cayendo continuamente procedentes de plataneros, sobre todo.

El Ayuntamiento ha decidido, al igual que sucedió en el otro capítulo en el que estaba activada una alerta meteorológica, cerrar el parque de ocio infantil de La Ciudad de la Infancia, en pleno centro de la ciudad. Se trata de un área vasta, de unos 12.000 metros cuadrados que antiguamente ocupaba el cuartel Hernán Cortés. Por las tardes suele ser ocupado por niños, una vez terminada la jornada lectiva.

Mientras, en el contiguo parque López de Ayala, otra zona que se suele cerrar al público en jornadas con peligro por el viento y la lluvia, no rige ningún cierre porque todavía no se ha abierto a la ciudadanía al no haber todavía terminado su reforma. Es previsible que esté listo para el disfrute de los emeritenses antes de que termine este mes.

De otro lado, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de todas las instalaciones deportivas municipales exteriores tras la activación por parte de la Aemet de una alerta por fuertes rachas de viento. Concretamente un aviso amarillo en las Vegas del Guadiana con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

A expensas de otras medidas que pueda tomar el Ayuntamiento en función de cómo evolucione el tiempo hoy, traslada a la ciudadanía un mensaje básico de precaución como la de no pasear por zonas arboladas o recoger toldos y retirar macetas de los balcones.

De otro lado, el Gobierno municipal informa que se aplazan las actividades dentro del programa Mérida Flamenca, previstas para el sábado y domingo en la Plaza de España. Tendrán lugar el domingo siguiente día 23, en el siguiente horario. A las 12 horas, la concentración en la Puerta de la Villa. Media hora más tarde, el Flashmob en la Plaza de España. y A las 13 horas tendrá lugar el concurso de sevillanas.

En horario de tarde, el domingo 23 actuarán las siguientes escuelas de baile. A las 16 horas, Vanesa Blanco. A las 17, Laura Serrano. A las 17:30 horas, Patricia Burgos y a las 18 horas, Julia Báez.

El resto del programa Mérida Flamenca se mantiene tal y como estaban anunciado.