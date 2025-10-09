Mérida auxilia con 100.000 euros a la población de Gaza El dinero, que se tramitará a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, es para ayuda humanitaria y servicios médicos

100.000 euros del presupuesto municipal de Mérida para auxiliar a la población de Gaza. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, Raquel Martí, han firmado este jueves el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento emeritense y la UNRWA para actuaciones de acción humanitaria de emergencia en la Franja de Gaza. El dinero es específicamente para ayuda humanitaria y servicios médicos dirigidos a la población gazatí.

Osuna ha destacado que se trata de una «iniciativa pionera en la región», que surge a raíz de un acuerdo político con la formación de Unidas Por Mérida para aprobar esta partida presupuestaria para destinar ayuda humanitaria y paliar la grave situación que vive la Franja.

Según el Ministerio de Salud en Gaza, citado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de mayo de 2025, al menos 53.655 personas han fallecido en la Franja de Gaza y 121.950 han resultado heridas.

Ante esta situación, el alcalde ha incidido en que la crisis humanitaria en Gaza exige «una respuesta urgente y coordinada» que garantice el acceso a atención médica integral, apoyo psicosocial, nutrición adecuada y protección específica para mujeres y niños, quienes son los grupos más vulnerables; además de «la restauración y mantenimiento de servicios básicos de salud porque es fundamental para salvar vidas y prevenir un colapso humanitario aún más grave».

La partida de 100.000 euros del Ayuntamiento de Mérida servirá para la contratación de personal local «clave» durante 6,5 meses, incluyendo tres oficiales médicos, tres matronas y tres enfermero/as. Todo ello, ha remarcado, para «fortalecer el programa de salud en Gaza».

Gracias a esta ayuda se contribuirá a alcanzar algunos indicadores trimestrales de UNRWA como la atención de un mínimo de 900.000 consultas médicas a pacientes, la realización de al menos 30.000 pruebas de malnutrición en menores, la atención de un mínimo de 200.000 consultas trimestrales, destinadas a pacientes con enfermedades no transmisibles y que requieren seguimiento constante; así como prestar atención perinatal a unas 30.000 mujeres, asegurando los cuidados vitales durante el embarazo, ha dicho el regidor.

Esta ayuda también permitirá la vacunación trimestral a un mínimo de 25.000 niños y niñas menores de cinco años, garantizando que el 48 por ciento de los menores vacunados sean niñas.

Raquel Martí ha agradecido al Ayuntamiento de la capital extremeña este «apoyo necesario en un día en el que conocemos el alto al fuego» y que permitirá contribuir a «la ayuda y reconstrucción de Gaza».

Asimismo, ha señalado que en la actualidad UNRWA trabaja en seis de los 22 centros de salud que dispone la Agencia, además de tres instalaciones adicionales alquiladas que son utilizadas como centros de salud temporales. Además, la Agencia cuenta con 100 equipos médicos móviles que trabajan en 37 puntos de la Franja de Gaza.

«Mérida es una ciudad refugio» que, en estos momentos, tiene en marcha diferentes ayudas para las personas migrantes, ha subrayado Osuna. Ha recordado Antonio Rodríguez Osuna que se encuentra en desarrollo el futuro Centro de Acogida de Protección Internacional, en el Albergue de El Prado, destinado a los solicitantes de asilo, y que actualmente funciona como un centro de acogida en tránsito.

Del mismo modo ha recordado la próxima entrada en funcionamiento de la oficina de atención a migrantes, para que «haya un acompañamiento en la información a cuales son sus derechos, deberes y obligaciones».