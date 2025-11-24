Mérida activa la ludoteca infantil municipal para niños de 3 a 6 años de cara a la Navidad

El centro 'Clara Campoamor', en la barriada de Bellavista y la Biblioteca de la Zona Sur acogerán a partir del 15 diciembre una nueva ludoteca ... infantil pensada para, de un lado, el ocio de los más pequeños en las fiestas navideñas y, de otro, favorecer la concilicación de la vida laboral y familiar de sus padres.

El Ayuntamiento acaba de abrir el plazo de inscripción para tener plaza gratuita en la ludoteca, dentro del pograma Concilia Extremadura, financiado por el Ministerio de Igualdad.

Se desarrollará en el centro Clara Campoamor y en la Biblioteca de la Zona Sur estará activa del 15 al 22 de diciembre, en horario de tarde, desde las 16 hasta las 19 horas, y los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre en horario de mañana, desde las 9 hasta las 14 horas.

Estas ludotecas, que tendrán 40 plazas disponibles -20 en cada espacio-, están dirigidas a la población infantil con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. Para acceder a ella será necesario completar el formulario de inscripción, recuerda el Consistorio emeritense.

Solo se admitirá una inscripción por familia y en el caso de que se supere la demanda, se establecerá un listado de reserva y se seguirá un criterio de acceso para regular la participación.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 3 de diciembre. La admisión de los niños se publicará en un listado el día 5 en la web del Ayuntamiento.