HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Niños y monitores en la ludoteca infantil de Navidad en la biblioteca de la Zona Sur. HOY

Mérida activa la ludoteca infantil municipal para niños de 3 a 6 años de cara a la Navidad

Se habilitará el centro Clara Campoamor, en Bellavista, y la biblioteca de la Zona Sur de Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

El centro 'Clara Campoamor', en la barriada de Bellavista y la Biblioteca de la Zona Sur acogerán a partir del 15 diciembre una nueva ludoteca ... infantil pensada para, de un lado, el ocio de los más pequeños en las fiestas navideñas y, de otro, favorecer la concilicación de la vida laboral y familiar de sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mérida activa la ludoteca infantil municipal para niños de 3 a 6 años de cara a la Navidad

Mérida activa la ludoteca infantil municipal para niños de 3 a 6 años de cara a la Navidad