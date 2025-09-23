Mérida acogerá el 2 de octubre la séptima edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones Se han inscrito ya más de 100 periodistas procedentes de diferentes países

Celestino J. Vinagre Martes, 23 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El mayor encuentro de periodistas especializados en migraciones del mundo tendrá lugar en Mérida el próximo jueves 2 de octubre. Esta mañana se ha presentado la séptima edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, una cita para la que ya hay más de 100 inscritos. Este año el tema central del congreso es la externalización del control migratorio.

Se trata del mayor encuentro de periodistas nacionales e internacionales especializados en migraciones organizado por la Fundación porCausa. Desde el año 2013 persigue la promoción del periodismo de investigación sobre migraciones, «con el objetivo de recuperar el espacio de debate público para luchar contra la polarización y el discurso de odio, a través de una información de calidad y nuevas narrativas». Un evento que está financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz.

En su presentación esta mañana en Cáceres ha estado el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna. Ha agradecido a la Fundación porCausa la celebración de este encuentro para «debatir, contar y narrar los problemas reales de los conflictos bélicos internacionales».

Este congreso inició su andadura en 2018 financiado por la Junta de Extremadura, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), «con un presupuesto de los más grandes en cooperación internacional respecto al presupuesto de la comunidad autónoma. »Venía a poner de relieve la importancia de las migraciones, de la política internacional y del periodismo en los conflictos que existen en la fronteras», ha expresado el regidor de Mérida.

«Hoy la Junta gobernada por María Guardiola tiene el presupuesto más bajo de cooperación internacional, por habitante, respecto al resto de comunidades autónomas de España», ha lamentado Osuna. «Desde que gobierna el PP y VOX en la Junta de Extremadura la Cooperación Internacional ha desaparecido de los Presupuestos Generales de Extremadura«, ha insistido.

El alcalde emeritense ha destacado la importancia de este encuentro internacional que congregará a profesionales del sector de la información y la comunicación, en el que hablarán desde una óptica y una perspectiva de realidad sobre los conflictos internacionales y no sobre noticias falsas «que se publican a diario por parte de gente con muchos seguidores, que son capaces de convencer a la opinión pública de todo lo contrario a lo que pasa, en realidad, en los conflictos bélicos internacionales».

Ha reconocido Rodríguez Osuna la labor de los profesionales de la información que llevan desde 2018 sacando resoluciones y contando la verdad desde el conflicto, con periodistas en la frontera «que se juegan la vida día a día para dar una información veraz de lo que pasa». Ha señalado, que «la mejor manera de verlo es in situ, en este congreso, para dar voz a aquellos que no pueden contar la realidad de lo que pasa».

Las inscripciones para esta octava edición del congreso, que se celebrará en el centro cultural Alcazaba, estarán disponibles hasta el próximo 2 de octubre en la página web: https://periodismodemigraciones.org/es/ .