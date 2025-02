Mérida acoge el único campo de trabajo juvenil internacional de teatro

En el salón de actos del Centro Cultural Alcazaba ensayan una función veinte jóvenes todas las mañanas. Detiene un momento la sesión Raquel Bazo, ... la directora.

Les presenta a Jesús Cimarro, el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y a Laura Iglesias, la delegada de Juventud del Ayuntamiento.

A Laura, le cuenta Raquel a los chicos, le tenemos que agradecer que podamos ensayar en este sitio y que nos faciliten todo en las dos semanas que estaremos aquí. Y a Jesús que apoye y apueste por este encuentro tan especial que se hace en Mérida.

Cuentan con una asistente en inglés que traduce todas las indicaciones que Raquel Bazo, la directora, va dando al grupo

El director del Festival les dio la bienvenida y les dijo que si promueven este campo de trabajo es porque quieren que conozcan los entresijos del Festival y que disfruten. Se integrarán en la representación de Arcanienses, la comedia más antigua de Aristófanes. Se estrena esta noche en el Templo de Diana. «Pasarlo bien, quemar la noche y el día si queréis. Estáis en la edad de hacerlo». Se sorprendió el director Cimarro de ver a tantos chicos en el grupo. Normalmente, aclara, vienen chicas a este campo de trabajo. Pero este año ha salido un grupo paritario. «El teatro es vida, es corazón y es cabeza, me alegro mucho de veros aquí».

Les regaló luego República de Roma, el libro de Roberto Rivera con los textos de la función que estuvo la semana pasada en el María Luisa. La delegada de Juventud, Laura Iglesias, les animó también a vivir la experiencia del voluntariado cultural y de hacerlo además en Mérida. «Espero que seáis embajadores de la ciudad allá por donde vayáis». Los chicos suben fotos a sus redes y hablan para sus seguidores de lo que hacen en Mérida.

Cuenta Raquel Bazo, la directora, que han venido de ocho comunidades autónomas y de cuatro países. El denominador común es la pasión por el teatro. Es el campo del Instituto de la Juventud de Extremadura que antes agota sus plazas. «La gente está muy pendiente cuando se abre la convocatoria para pedirlo porque posiblemente sea el único con un contenido cultural real». Tienen los chicos una agenda completa. Participan directamente en una representación teatral y luego asisten casi a diario a una función distinta. Se integran en la dinámica del Festival y entran en contacto con otros actores.

Agradece la directora la generosidad de los chicos, confían plenamente en las indicaciones que les dan. Para los que no hablan español tienen una asistente de inglés que va traduciendo lo que Raquel explica en castellano al grupo. Han venido e Turquía, de Francia y de Armenia. Y entre los repetidores Andrés. No siempre es fácil que te seleccionen dos años seguidos. «El verano pasado viví una experiencia maravillosa y eché para volver y me han cogido. Doy la gracias a todos».

De Armenia viene Nassely. Es ilustradora y aficionada al teatro. En su país es una espectadora activa y en Mérida va a ser su primera incursión real. «Es una oportunidad que nunca pensaba que iba a tener. Estoy agradecida por el interés que ponen y por el grupo que hemos formado».

Miquel viene de Valencia. 22 años y estudiante de turismo. Se puso a buscar campamentos de voluntariado cuando acabó el curso. Aficionada también al teatro echó el de Mérida precisamente por su afición. «Me encanta el teatro, pero lo dejé hace años y ahora tenía la oportunidad de volver».