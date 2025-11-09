Mérida acoge el primer congreso extremeño orientado al fraude digital Se celebrará el jueves y está dirigido abogados, jueces y fiscales, con una formación enfocada a la ciberseguridad y el uso de la Inteligencia Artificial

Celestino J. Vinagre Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Congreso singular en la capital de Extremadura. El próximo jueves se celebrará la primera edición del congreso Ciberlegal SummitEX. Fraude online y pruebas digitales. Una cita para abordar la ciberseguridad legal con un enfoque práctico y especializado en la judicialización del fraude digital, indican sus organizadores. Ofrece un programa doble diseñado para «elevar el rigor técnico y legal de los profesionales involucrados en la investigación, la defensa y la protección de datos digitales», se enfatiza.

Inédito en Extremadura, está organizado por el Colegio Oficial de Abogados de la provincia de Badajoz, el Centro Universitario de Mérida y la organización empresarial Impulso. Está diseñado específicamente para abogados, jueces y fiscales que necesitan asesorar o fundamentar sus casos «con pruebas digitales sólidas».

Ildefonso Seller, decano del Colegio de Abogados de la provincia de Badajoz, destaca que este congreso nace con el objetivo de analizar, debatir y anticipar los «cambios que ya están afectando a la profesión del Derecho», como la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, la ciberseguridad, la protección de datos y la justicia digital, entre otros.

Son asuntos, expresa, «que van a marcar la diferencia entre la abogacía actual y la abogacía del futuro».

Este congreso pretende proporcionar a los asistentes conocimientos teóricos y prácticos para enfrentarse a los crecientes desafíos del cibercrimen -como el ransomware, el phishing sofisticado o los fraudes impulsados por inteligencia artificial- y la «compleja gestión» de la evidencia digital en el ámbito legal.

Pedro Pardo, director del Centro Universitario de Mérida, ha puesto en valor las diferentes acciones de investigación, difusión y formación de la Universidad de Extremadura, como la cátedra de Ciberseguridad Incibex UEX.

Subraya que se trata de un congreso que califica como «necesario», dedicado a la ciberseguridad e Inteligencia Artificial «en este mundo tan cambiante».

Pardo recalca además que se requiere de «una actualización constante en estos temas y también en el mal uso de esas acciones que pueden llevar a delitos».

Mientras, Víctor M. León, presidente de la asociación empresarial Impulsa, remarca que con la cita del próximo jueves en Mérida se busca que todos los profesionales del derecho conozcan no solo a nivel técnico, sino a nivel funcional todo lo que viene con la Inteligencia Artificial, «que ha sido una revolución en materia de ciberseguridad».

León ha informado que «en Mérida el 62% de las denuncias están relacionadas con el mundo de la cibernética, mientras que en Extremadura alcanza el 80% y, dentro de ese porcentaje, el 65% afecta a las pymes.

Entre los ponentes del congreso aparecen Borja Morillo-Velarde Martínez, de la Fiscalía provincial de Sevilla con especialidad en criminalidad informática, Eduardo Estévez y Javier Hontecillas, inspector y policía, respectivamente, de la Brigada Provincial de Información de Madrid o David Blanco Toldos, de la agencia de detectives privados Gran Via.