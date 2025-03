«El mercadillo de Mérida no sale rentable»

MARÍA ISABEL HIDALGO Domingo, 17 de julio 2022, 08:02 Comenta Compartir

Alrededor de las cinco y media de la madrugada se levanta cada martes Joaquín Caballero para llenar el depósito de su furgoneta y recorrer los casi treinta kilómetros que separan Mérida de Montijo. Un poco antes de las siete de la mañana comienza a montar su puesto y a colocar todo el calzado que lleva en su vehículo para que esté listo cuando se acerquen los primeros clientes. La misma operación hace Antonio Briz con su mercancía de frutas y verduras. «Con este calor hay que venirse antes porque el calor nos quita horas de venta», comenta el frutero.

Las altas temperaturas empujan a la gente a sus casas poco después del mediodía y a los vendedores ambulantes no les queda más remedio que empezar a recoger y desear que al día siguiente «la cosa vaya un poco mejor».

Es lo que espera Felipe García, que acude con sus prendas de ropa al mercadillo de Mérida desde hace seis años. «Desde la pandemia las ventas han caído un cincuenta por ciento», calcula Felipe.

«El tema del gasoil me está matando, le echas 50 euros al depósito y mañana hay que volver a echarle»

La caída de las ventas no solo se ha visto afectada por la crisis sanitaria. También influye el aumento de las compras por internet, la subida de precios y la escalada del combustible. Se suceden los elementos en contra, lo que hace que la situación sea insostenible para la mayoría de los que venden de forma ambulante. Hace unos años, recuerdan, hacían varios días de mercadillo con un depósito de combustible. «El tema del gasoil me está matando porque le echas cincuenta euros al depósito y resulta que mañana, para ir a otro sitio, tengo que volver a echar», se lamenta Joaquín. Este vendedor se dedica a la venta ambulante desde que tenía 14 años y dice que está viviendo su peor época laboral. «Ahora mismo estamos comiendo de los ahorros que tenemos de atrás porque venir a vender al mercadillo de Mérida ya no sale rentable», afirma el tendero. El descenso de las ventas no solo se hace notar en ropa y calzado, también en la alimentación. «Se vende menos fruta, la gente se está recortando, si antes compraban tres kilos de melocotones, ahora compran uno», subraya Antonio Briz, quien presume de haber mantenido el precio de los productos (0,60 céntimos el kilo de sandía y un euro el kilo de tomates) pese a la subida que han hecho los proveedores.

«Vendemos con los mismos márgenes de antes. Ha subido todo, nosotros no hemos subido precios y nos los quitamos de lo que ganamos», añade. Una situación que ha dado pie a que el ayuntamiento tome medidas para paliar en lo posible la situación de los vendedores.

Ayudas

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Comercio, ha aprobado una partida de 210.000 euros para los vendedores del mercadillo de la ciudad. De esta partida se destinarán mil euros a cada registrado que tenga su puesto al día en el consistorio de la capital extremeña y así lo solicite. La solicitud la podrán presentar hasta el próximo 20 de julio. De momento, más de una treintena de autónomos han presentado el requerimiento para recibir el dinero. Entre ellos Felipe García, a quién le parece muy buena esta medida «porque nos da un empujoncito», afirma. Esta opinión es compartida por Joaquín Caballero y Antonio Briz, este último matiza que otros ayuntamientos no les han cobrado por el puesto durante la pandemia, pero el de Mérida sí, por lo que esta iniciativa es necesaria para mantener el sector.

Estos condicionantes unidos al cambio de tendencia de las ventas, con una ciudadanía que cada vez compra más a través de internet, tienen asfixiados a los vendedores. «Sí, compro mucho por internet, pero no por precios, sino porque trabajo y no puedo venir al mercadillo», explica Margarita Fernández, que se ha desplazado desde Calamonte para hacer las compras. Según Fernández, los precios no varían mucho de internet al mercado, en cuanto a ropa y calzado se refiere. Lo contrario ocurre con las frutas y las verduras recalca Briz. «Aquí sigue viniendo la gente porque es más económico que comprarlas en el supermercado».

