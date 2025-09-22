Un menor de 15 años resulta herido en un accidente con un quad en Mérida
El joven fue trasladado con una fractura al hospital de la capital extremeña
R. H.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:33
Un menor de 15 años resultó herido este lunes tras sufrir un accidente con un quad en Mérida. El suceso, del que tuvo conocimiento el Centro de Emergencias 112 de Extremadura a través de una llamada minutos después de las 20 horas, movilizó a una patrulla de la Guardia Civil y un equipo sanitario del Servicio Extremeño de Salud, que acudió con la unidad medicalizada UME 2-1.
El menor sufrió una fractura en el siniestro, ocurrido en el Camino Gamero, y tras ser atendido en el lugar fue trasladado al Hospital de Mérida para recibir atención médica complementaria. Según la primera valoración aportada por el 112, su estado era «menos grave».
