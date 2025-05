Megan Maxwell en Mérida: «Me decían que rebajara el carácter a las mujeres de mis novelas»

Celebra la Biblioteca Municipal su 75 aniversario y entre los invitados al evento la escritora Megan Maxwell. Se reunió anoche en el Centro Cultural ... Alcazaba con sus lectoras de la ciudad. Sus guerreras, como les llama la novelista. Le felicitaron muchas por su forma de escribir. Hasta un ramo de flores le regaló una seguidora por lo mucho que le emocionan sus historias. También se refirieron al fenómeno Maxwell y de los prejuicios que notan en otros lectores cuando hablan de las novelas románticas. «Me juzgan porque creen que lo comercial no es bueno», les dijo. Más que un encuentro fue una confesión en grupo de lo que siente la autora cuando alumbra una historia y lo que reciben luego las lectoras. Les contó que empezó de niña escribiendo diarios y que en todas las historias hay parte de vivencias propias.

También de que sus inicios no fueron fáciles. Doce años recibiendo noes de las editoriales. «Me decían que tenía que rebajar el carácter a las mujeres de mis novelas». Hasta que un editor leyó una de las mucha que tenía sin publicar y le gustó. Apostó por Megan y luego vinieron más encargos. Ahora tiene que bajar el ritmo. Ya avisa que lo de tres novelas al año no se repetirá en 2024. «Le he dicho a la editorial que dos para el que viene». Disfruta del respaldo del público y de que tantas lectoras sigan sus historias como una saga. «Cuando vienes desde abajo, sin padrino, sin ayudas, solo por el respaldo de los lectores, el éxito se disfruta más».

Le agradecieron también las lectoras su pasión contagiosa por Escocia, donde se enmarcan algunas de sus novelas. Alguna incluso le confesó que hizo una ruta por las ciudades de sus tramas.

Le preguntaron por su libro preferido. Y habló Megan Maxwell de 'El día que el cielo se caiga'. «Lloré muchísimo con ese libro, fue además en un momento muy duro». Asintió casi todo el auditorio, al parecer las lectoras lloraron bastante con esa historia. Y se refirió también a 'Hola, ¿te acuerdas de mí?, porque es la historia de sus padres pero con un final de película. En realidad, explicó, fue la novela que le quiso dedicar a su madre.