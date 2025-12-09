Medio millar de peregrinos renuevan su fe en Santa Eulalia en la caminata de 22 kilómetros hacia Mérida

Montse Oliva ha hecho todos los años la peregrinación. Menos en dos ocasiones. En ellos hizo parada por fuerza mayor: los dos embarazos de sus ... tres hijos. Montse es un rostro habitual de cada 9 de diciembre desde 1996, cuando entonces, de forma espontánea, se ideó hacer el camino entre la ermita de Nuestra Señora de Perales, en Arroyo de San Serván, y la basílica de Santa Eulalia, en Mérida. Unos 22 kilómetros de distancia. Puro ejercicio andante del fervor en la Virgen y Mártir, en la patrona de la capital extremeña. Para darle las gracias. Para pedirle algo. O para las dos cosas. Esta mañana, a las 11.25 minutos, Montse Oliva, de 50 años, Juan Carlos Sánchez, su marido, de 55, y otras 500 personas aproximadamente han iniciado la peregrinación de cada 9 de diciembre desde hace 29 años.

La imagen se repite. Haga frío o lluvia. Bastones de caminante, lazos rojos, estampas de Santa Eulalia, algunos pañuelos con su imagen. Muchas mujeres. Un estandarte abre el recorrido, y apenas metros después, una pequeña imagen de la Mártir portada en unas humildísimas parihuelas. «Esto empezó con una tía y yo la seguí. Desde entonces muy bien, muy bien», relataba Montse esta mañana mientras decenas de personas se empezaban a agolpar junto a la ermita arroyana de Perales. Dicen los asiduos que al caer en día laborable hay menos personas. Y también que al ser de mediana y avanzada edad las que suelen realizar la peregrinación, cada vez cuesta congregar a más participantes. En realidad, no se trata de cantidad, sino de pasión por la niña santa.

«Esta es una procesión de voluntar y esfuerzo. Que la Mártir nos guíe y se cumplan nuestros deseos y promesas», señalaba un improvisado portavoz peregrino al inicio del recorrido, que no organiza nadie, ninguna asociación o persona en particular, como se ha dicho, sino que es fruto de la espontaneidad y la perseverancia de muchos desde hace 29 años. Es habitual en los últimos años que el sacerdote de la emeritense parroquia de San Francisco de Sales-Nuestra Señora del Rosario, Guillermo Díaz Castaño, rece un padrenuestro y diga unas breves palabras a los peregrinos antes de iniciar el camino a Mérida. Hoy lo ha vuelto a hacer. Ha definido esta peregrinación eulaliense popular como un «homenaje de veneración y exaltación a la niña Mártir» que mostró hasta la muerte su fe cristiana.

Ampliar Montse Oliva y su marido, Juan Carlos Sánchez, dos habituales de la peregrinación, esta mañana. J. M. Romero

Ampliar J. M. Romero

«Aquí nos encontramos mucha gente y sobre todo con encontramos con mucha fe. Hemos tenido años con mucha lluvia, llegando a casa chorrenado de agua hasta la rodilla pero cuando se hace con fe aquí no hay pena alguna», culminaba Montse al equipo de HOY.

Aunque no hay hora fija de llegada a Mérida, los peregrinos entrarán por el Puente Romano y subirán la calle Santa Eulalia para llegar al Hornito y a la iglesia de la Mártir alrededor de las 19.30 horas. Hoy, por la tarde, les espera la lluvia en su tramo final si se cumplen las previsiones meteorológicas. Una previsión que pone en seria cuestión hoy la procesión que cada noche del 9 de diciembre se realiza entre la basílica y la concatedral de Santa María. Habrá que esperar.

Solo una vez en este siglo se ha suspendido la procesión nocturna del 9 de diciembre. Y nunca la procesión solemne del 10, festividad de Santa Eulalia. Para mañana, el tiempo aventura una tregua de lluvias entre las 11.30 y las 13.30 horas. Está anunciada la procesión para las 11.15 horas.

Mientras, precisamente por las previsiones meteorológicas, el Ayuntamiento ha aplazado dos de las actividades que había previsto. Esta noche no tendrán lugar los fuegos artificiales, que se posponen a mañana a las 19.30 horas. Y mañana tampoco habrá la recuperada pitarra popular prevista para las 14 horas en la Puerta de la Villa. Esa pitarra se traslada ahora a jornada sabatina.