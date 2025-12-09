HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Salida de la peregrinación popular de Santa Eulalia, esta mañana, junto a la ermita de Perales, en Arroyo de San Serván. J. M. Romero

Medio millar de peregrinos renuevan su fe en Santa Eulalia en la caminata de 22 kilómetros hacia Mérida

La ermita de Perales, en Arroyo de San Serván, ha dado inicio a una cita que se repite desde hace 29 años, con la previsión de lluvia para esta tarde, cuando se llegue a la capital extremeña

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:49

Montse Oliva ha hecho todos los años la peregrinación. Menos en dos ocasiones. En ellos hizo parada por fuerza mayor: los dos embarazos de sus ... tres hijos. Montse es un rostro habitual de cada 9 de diciembre desde 1996, cuando entonces, de forma espontánea, se ideó hacer el camino entre la ermita de Nuestra Señora de Perales, en Arroyo de San Serván, y la basílica de Santa Eulalia, en Mérida. Unos 22 kilómetros de distancia. Puro ejercicio andante del fervor en la Virgen y Mártir, en la patrona de la capital extremeña. Para darle las gracias. Para pedirle algo. O para las dos cosas. Esta mañana, a las 11.25 minutos, Montse Oliva, de 50 años, Juan Carlos Sánchez, su marido, de 55, y otras 500 personas aproximadamente han iniciado la peregrinación de cada 9 de diciembre desde hace 29 años.

