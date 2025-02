La doctora Teresa Cabeza Martín estuvo en el listado de reconocimientos del acto anual del SES. Los dirigentes de la sanidad púbica agradecen el ... servicio y la dedicación de los trabajadores de hospitales y centros de salud.

–¿Qué balance hace de su trayectoria profesional?

–Ser médico de urgencias es un trabajo apasionante. Te dedicas a la gente por completo. Sientes que estás haciendo el bien para muchos y salvas vidas. Por eso hago un balance tan bueno.

–Y supongo que saber convivir con el estrés y la tensión.

–Es estresante porque los pacientes y los familiares que entran en urgencia vienen con mucha preocupación, trabajamos para dar una respuesta rápida. Ese estrés se sortea con agilidad, trabajando en equipo y organización.

–¿Por qué decidió usted estudiar medicina?

–Siempre quise ser médico. Empecé a estudiar en el 78 en Badajoz. Cuando yo terminé la carrera me fui a trabajar a Siruela y era la única mujer. Lo normal en los centros de salud es que fueran todos hombres. Ahora es al revés, en la facultad son casi todas mujeres y las nuevas incorporaciones a los equipos son casi todas de mujeres. Solo hay que ver los grupos de residentes de cada año, hay muchas más mujeres que hombres.

–Siempre ha trabajado en la atención primaria?

–Empecé en Siruela, luego estuve en el centro de salud de Don Benito y más tarde me cambié a las urgencias de hospital.

Cambios «Cuando yo empecé apenas había mujeres, ahora es al revés, casi todas son chicas»

–¿Cómo ha sido la evolución del servicio de urgencias?

–Es muy positiva. En medios, en personal y en cualificación hemos avanzados muchísimo. También la población ha cambiado. Ha tomado más conciencia de la salud, de la vida saludable. El Hospital de Don Benito es un hospital comarcal, atiende a 150.00 personas y la urgencia es un no parar. Apenas hay descanso. Yo he trabajado siempre con equipos muy profesionales.

–¿Qué debe tener un médico para trabajar en urgencias?

–Vocación, por supuesto. Agilidad y mucha paciencia. Estamos en medio de situaciones muy complicadas para los pacientes y tenemos que sortear esa tensión pensando siempre en el bienestar y en la mejoría del paciente. Hay que saber manejar situaciones complicadas.

–Lo suyo por las urgencias fue desde el principio o una vocación casual.

–Fue una vocación sobrevenida. Me llamaron para urgencias, probé y luego ya no me quise cambiar nunca. Podría haber cambiado, pero siempre trabajé muy bien.

Jubilación «Ganas en tranquilidad, pero echas de menos la vida que dejas atrás y a los compañeros»

–¿Echó de menos esa vida cuando se jubiló?

–Siempre se echa de menos. Ganas en tranquilidad. En urgencias te llevas la preocupación y el estrés a casa. No hay una desconexión real. Y cuando te jubilas ya no te llevas nada de eso a casa. Son muchos años tratando a diario con pacientes y luego está lo que hablaba antes del equipo y de los compañeros. También compartimos muchas experiencias y yo les echo mucho de menos. Me he jubilado a los sesenta y seis años y cuatro meses. Ha llegado el momento de descansar.

–¿Qué le diría a los jóvenes estudiantes que estudian medicina y que no saben cómo orientar su carrera?

–Pues que se vayan a urgencias. A los médicos jóvenes les recomiendo que elijan urgencias. Es lo más bonito de la medicina como médico de familia. Luego en las especialidades ya es distinto. Te llevas muchas satisfacciones como médico.