La media maratón de Mérida atrae a más de 500 corredores de otras regiones

Prepara Atletas Populares de Mérida su media maratón. Salida el sábado a las siete de la tarde desde el Paseo de Roma. Se cierra ... a las nueve y media en el mismo sitio.

Ultima los detalles el equipo dirigido por Miguel Pizarro, el presidente de Atletas Populares de Mérida. Presentó ayer la carrera en el Ayuntamiento acompañado de colaboradores y patrocinadores. Ofreció algunos datos para entender la dimensión de una carrera que pone en pie un grupo de corredores voluntarios de la ciudad.

Para estar en la línea de salida del sábado se han inscrito 2.200 participantes. Concretamente, 1.820 hombres y 380 mujeres.

Hay 507 atletas de la ciudad y 1.168 de Extremadura. Y lo que se considera más importante para la proyección futura, se han apuntado 525 participantes de fuera de la región. Es una cifra de foráneos nunca vista antes en la media. Habrá grupos de doce países distintos y viene esta vez como embajador al excampeón del mundo y de Europa Martín Fiz.

El itinerario de los 21.097 metros ya se ha desvelado. Es totalmente urbano, no sale en ningún momento de la ciudad. Pasa por el centro y se meten los corredores por los monumentos más emblemáticos como Teatro, Anfiteatro, Circo, Acueducto, Arco de Trajano y Templo de Diana. Explica Pizarro que trabajan para conseguir la mayor satisfacción de los inscritos. Por eso cada edición, al finalizar, suelen pasar una encuesta. Le piden que valoren la atención de la organización, los voluntarios, la animación en la calle, los avituallamientos, la señalización y la iluminación (al ser por la tarde hay que reforzarla en algunos puntos). Y rellenaron el año pasado la encuesta 627 participantes. La valoración media, explica, fue de 8,9 sobre 10.

Recoge además la prueba un estudio económico de impacto. Según la estimación de gasto medio del año pasado de los corredores, cada inscrito gastó 99 euros en la ciudad ese sábado por la noche. Si la inversión es de 35.000 euros, los organizadores creen que el evento tiene un retorno más que positivo porque por cada euro invertido en un participante se generan cuatro en la ciudad.

Cuenta la carrera también con un amplio despliegue de animación para generar ambiente de competición en la calle. Habrá primero una arenga de senador romano en la salida, el típico cañonazo de los militares y se han sumado también percusionistas de los carnavales y una animación musical en el kilómetro 10.

Los recreacionistas de la centuria animaran al paso por los monumentos. Habrá una pantalla en la meta del Paseo de Roma para ver en directo la evolución de los corredores. La previsión es que los primeros lleguen a las ocho y pocos minutos y desde entonces se forme un goteo hasta las nueve y media.

Explica Pizarro que trabajan en la organización con miras ambiciosas para convertirla en un referente nacional e internacional del calendario.

Disculpas

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicó ayer que se trata de una prueba muy especial por sus organizadores, sus patrocinadores y por estar dentro de la red de Ciudades Patrimonio. Pidió disculpas Osuna a los mil interesados que no han podido inscribirse, pero recordó que si diseñan una carrera especial, exitosa y en la que los corredores estén cómodos, no pueden integrar a tanta gente. «Pasa por los principales monumentos de la ciudad, es única en España, una carrera como ésta no puede darse en otro sitio», explicó.