Mayores bailando esta mañana en la plaza de España de Mérida.
Mayores bailando esta mañana en la plaza de España de Mérida. J. M. Romero

Los mayores de Mérida disfrutan al ritmo de la música en un concurrido flashmob

Alrededor de 300 personas bailan en la plaza de España dentro de una actividad programada en el Mes del Mayor por el Ayuntamiento

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:49

Bailaron dos temas, algo menos de diez minutos. Estaban tan a gusto que pidieron un tercero. El DJ no se lo concedió. Pero eso no ha impedido que esta mañana, poco después del mediodía, en la plaza de España de Mérida, decenas de personas mayores de la ciudad hayan disfrutado de la música con un baile multitudinario en un flashmob, una concentración que se supone espontánea para bailar y dispersarse poco después. Se ha incluido dentro de la programación del Mes del Mayor organizada por el Ayuntamiento de Mérida y que termina el próximo viernes 31 con una jornada de convivencia en el hotel Velada.

Risueños, activos, y siguiendo las indicaciones de las coreógrafas, los mayores emeritenses se lo han pasado en grande esta mañana en un flashmob que ha llenado de vitalidad la plaza de España.

Todo dentro de octubre, el Mes del Mayor, con infinidad de actividades programadas desde el Consistorio emeritense. Empezaron el día 2, a las 10, en el centro cultural Alcazaba con una Gala y finaliza el próximo 31 con esa jornada de convivencia, a la que se esperan acudan unas 900 personas.

El día 9, en el pabellón polideportivo de La Paz, se celebraron las I Olimpiadas de Mayores de Mérida, una actividad novedosa dentro de ese Mes del Mayor. Un encuentro lúdico, deportivo y saludable donde los cuatro centros de mayores de la ciudad acudieron con sus estandartes y llevaron sus camisetas representativas. Esta actividad estaba dividida en cuatro circuitos referentes a diversión, fútbol, baloncesto y atletismo. No se trataba de un acto competitivo, sino de una actividad de diversión y convivencia.

