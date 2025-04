Francisco García entró en el Ayuntamiento de Mérida en 1989 como arquitecto técnico en la oficina de rehabilitación de viviendas. Luego le pasaron a ... la de urbanismo y el viernes recibió un homenaje por su jubilación en el Ayuntamiento junto con otros compañeros que cerraron su etapa laboral en 2024.

–¿Cómo se ve el urbanismo de la ciudad desde el despacho?

–Pues con mucha vocación de ayudar a la gente. Ahora que me jubiló la satisfacción mayor que me llevo es que la gente a la que hemos ayudado me lo agradece por la calle.

–¿Ha habido alguna obra especial para usted?

–Quizás la primera. Cuando entré había que hacer la ampliación del estadio de fútbol. Fue espectacular. Fue todo prefabricado y lo hicimos en tiempo récord.

–Y alguna que le hubiera gustado ver finalizada.

–Empecé la plaza en el convento de las Concepcionista y la del atrio de Santa Eulalia. Me da pena jubilarme sin acabarlas, pero es cuestión de tiempo. Las veré ya como ciudadano cuando terminen. El resto de obras en marcha las he conseguido cerrar antes de jubilarme. Si me pongo a recordar, han sido muchas. De alguna forma u otra he estado en todas. Recuerdo el Museo del Agua de Proserpina, el edificio del MAM o las pistas de atletismo. Pero no solo proyectos grandes, también hemos resuelto intervenciones pequeñas en calles o espacios públicos que molestaban a los vecinos. Eso también me gustaba porque se resolvían los problemas.