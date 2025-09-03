HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La mayor parte de las plazas para La Noche del Patrimonio se cubren en horas

J. S.

MÉRIDA.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:46

El Ayuntamiento de Mérida agotó en unas pocas horas la mayor parte de las 440 plazas disponibles para las actividades programadas para el próximo 13 de septiembre con motivo de la celebración de La Noche del Patrimonio.

El Consistorio emeritense abrió ayer el proceso de inscripción para participar en las visitas guiadas y talleres. Para ello, es necesario rellenar un formulario que se encuentra alojado en la página web municipal. Si la inscripción es correcta se enviará un correo de confirmación.

Conforme se van cubriendo los cupos se van eliminando las opciones a elegir. En apenas media hora ya se ocuparon varias de las actividades y por la tarde sólo había dos de ellas disponibles.

Durante la mañana se cubrieron todas las plazas para la ruta 'Mérida curiosa', la visita al solar de una de las lavanderías privadas que existían en Augusta Emerita, la ruta 'Mérida Secreta' y la actividad de observación astronómica 'Patrimonio celeste'.

De esa forma, solo quedaban plazas para un recorrido por material del Archivo Histórico municipal (a las 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 horas) y para la visita nocturna al Teatro y Anfiteatro Romanos, a las 21.00 y 22.00 horas, con cuatro pases en cada turno y veinte plazas por pase, 160 en total.

En cuanto a los talleres, también se agotaron las plazas disponibles para 'Construimos el peristilo del teatro', destinado a niños de 6 a 10 años; y para 'Escape room detectives', que apenas ofreció diez plazas para un único pase para una actividad que tendrá lugar en el Centro Alcazaba.

