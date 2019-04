Mario Quintana presenta su primer libro, un diario personal con poemas

El emeritense Mario Quintana, que regenta la librería La Selva Dentro, presenta el 27 de abril, a las 19 horas, en el centro cultural Santo Domingo su primer libro 'El fracaso escalonado del astronauta', de la editorial Le Tour 1987.

El libro se presentó el día 27 de marzo en la Feria del Libro de Trujillo y ahora toca en la ciudad de su autor.

Un libro de poemas y diario personal que aborda los problemas de la infancia al afrontar la muerte, el desapego y la confrontación con la edad adulta. «Un libro muy duro, al igual que su musical puesta en escena», define el propio Mario.

Aunque siempre ha estado relacionado con el mundo literario como librero y editor, este es su primer trabajo como escritor.

«Llevo cuatro años con mi editorial y hasta ahora no me vi preparado para enfrentarme al público con temas duros. Tengo mucho respeto al lector. Es ahora cuando me veo capaz de hablar de cosas muy duras en público. Pero el groso del libro lleva cuatro años escrito», confiesa.

Desvela además que se decanta por escribir poemas «por necesidad. Quiero ser novelista, pero en el poemario está la esencia de la meditación, de las sentencias que nos deben servir para aclarar el pasado con vistas al futuro».

Habla de la infancia como de una etapa muy dura, al menos en su caso. «La infancia es la etapa más dulce. El problema es abandonarla sin plomos en los pies. Yo perdí a mi padre con 7 años y eso marca. 'El fracaso escalonado del astronauta' es un libro sentencia en el que se rompe con el pasado para no morir camino del presente».

Una obra que define como totalmente autobiográfica. «Abandoné mi casa de la infancia después de 27 años y me fui a un octavo sin ascensor. Viví hasta los 27 años sin cambiar de casa. Pero me independicé al piso de arriba. Eso supuso un vínculo materno fuerte que tenía que romper. También un vínculo con una pareja que casi me lleva a la muerte. Por ello cada poema se titula con el nombre de cada piso, primero A, segundo B...».

No quiere desvelar mucho sobre la presentación de su libro. Pero sí puede decir que habrá colaboraciones musicales y que él mismo recitará y pondrá dramatización a los poemas y al diario con música de su primer trabajo como escritor.