María pone punto final a cuarenta años de venta de libros en Mérida

Clarean los huecos en las estanterías de Punto aparte. Cajas de cartón apiladas en la entrada. En el escaparate asoma aún Gómez Jurado. Y justo encima corona una frase impresa en varios folios «¡Me jubilo!».

Se va María Marcos del Templo de Diana. Deja atrás cuarenta años de librera. Con permiso de las papelerías que también venden algunas colecciones, en Mérida solo hay tres genuinas. Cerraron San Francisco y Mérida 80. Pero sobrevivían Punto aparte en el Templo de Diana, Martín en Santa Eulalia y La selva dentro en Romero Leal. Buena relación hay entre ellos. Se ayudan cuando alguno se queda sin existencias de algún título. Pero serán solo dos. Irresistible el juego de palabras facilón. Punto final a Punto aparte. Se ríe María Marcos y se emociona a la vez. «¡He pasado tanto aquí!».

Oficialmente su jubilación empieza hoy, pero ha prolongado unos días más para vender parte del material que aún no ha devuelto y recoger la mercancía. Mejor no tener problemas con hacienda por descuadres de fechas. Por la puerta pasó ayer mucha gente a darle las gracias y un abrazo. Apenas tuvo cinco minutos a solas María. Le llevaron flores, cajas de bombones y firmó muchos libros como recuerdo por la última visita a Punto aparte. Entra Angustias Ventura precisamente a eso, a despedirse. «He venido corriendo porque he oído que cerrabas y tenía que venir».

«Después de tanos años, yo no tengo clientes, tengo amigos. Me han ayudado mucho. Los adoro»

Luego cuenta por qué encuentra especial esta esquina de Berzocana 10. «Te reconcilia con la lectura y con los libros». Angustias es de esas lectoras con debilidad por tocar las tapas, leer las reseñas y hojear muchos volúmenes sin saber muy bien el que acabará en el bolso. «Son cada vez más impersonales, están ordenadas para que uno entre y se lleve directamente lo que el distribuidor quiere que mires. Y aquí eso no ocurre».

No es que le guste mucho presumir a María, pero cuarenta años sí le han servido para entender el suyo como un oficio de empatía con el que pone un pie en el local. Lo del agrado y la paciencia para tratar al público ya le venía de serie. «Siempre he querido que esto fuera un sitio para que la gente se perdiera y estuviera cómoda entre los libros».

Por eso no deja atrás a un grupo de clientes, más bien amigos. Recapitula ahora y ve que en realidad, estaba hecha para estar donde ha estado. «He pasado momentos malos y ellos han estado conmigo. Me han acompañado».

Conocidas son las minifiestas que montaban en Reyes. Más de treinta o cuarenta llegaban al cierre del día 5 de enero. Se comían un roscón entre todos y hablaban de literatura sin prisa. El que encontraba el haba se comprometía a venir al año siguiente con el roscón en la mano para los demás. Ángel Briz inició la tradición. «No lo hemos pasado muy bien y he hecho grandes amigos. Los adoro».

Llegó por casualidad al gremio. Cuarenta años atrás no entraba en sus planes convertirse en librera. Punto aparte fue en realidad un negocio que abrió su marido junto a Rafa Castilla.

Pero se divorció y en el reparto de bienes decidieron de común acuerdo que ella siguiera con el negocio. «No tenía nada a la vista y dije, ¿pues tendré que comer de algo?». Complicados fueron los primeros años. No fue precisamente un regalo. Tuvo que quitarse de encima varias deudas hasta sanearla y empezar a ganar dinero. «El inicio fue durísimo, no lo voy a negar. Pero con ayuda de mi padre y de Manuel Díaz, mi segundo marido, conseguimos salir adelante».

Luego entró en una fase más tranquila. De hacer clientes fieles y campañas con mucho público. De afianzarse. Y el declive entró hace relativamente poco. Con la entrada del formato electrónico, las descargas en formatos pdf y la venta por Amazon.

Los jóvenes no miran ya nada en papel y los mayores se acaban pasando al electrónico porque pueden poner las letras más grandes que en las ediciones impresas.

Costaba ya estos últimos años cuadrar las cuentas. Y como buena librera, antes de irse deja sus recomendaciones. Mucho le han acompañado en su mesa Saramago y José Luis Sampedro. Y ha sido también fiel a Luis Landero. Desde siempre. Se alegra de que haya sido uno de sus últimos autores más vendidos. Muchos lo han descubierto desde el reciente Premio Nacional de las Letras. Reconoce que se pasaría el día hablando de autores, editoriales y personajes de ficción. No tiene que estar al día ya de las novedades a encargar. Pero seguirá con el radar encendido «Cuando voy de vacaciones y viajo a otras ciudades, lo primero que hago es meterme en una librería. Me encantan. Es mi pasión todo este mundo». En cierto modo, explica, una librera nunca se jubila.

