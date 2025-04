El María Luisa cierra su final en Mérida hechizado por los papelillos

¡Papelillos! Félix Barrena se corona en el María Luisa. Puso al público a cantar con un calcetín, tiró cincuenta kilos de confetí a las ... butacas y le cantó a la cara los homófobos. Y a los que suben tanto los precios que le han quitado hasta el gas a la casera. No fueron capaces, por mucho que insistió Javi Mateo, en cuadrar una canción completa.

En esta pandilla a uno le da por prender fuego al teatro a otro por fumar como una chimenea y a otro por tirar papelillos de colores. Cuidemos la salud mental gritaron. Sobran motivos para ser feliz. Cuando las vida les derrota, su cura es su chirigota. No hubo sorpresas. El montaje de Vaya Bicho con Sabemos lo que queremos de este año fue de lo más aplaudido desde cuartos. Cuando se dijo el ganador a las cuatro de la madrugada en la carpa, no sorprendió a nadie. Más bien lo esperaba todo el mundo.

Se llevaron una final que quedará para el recuerdo de los muy carnavaleros. Han vivido los comparseros y chirigoteros de Mérida su concurso más largo. Se enfrentaban por primera vez a tres fases y a un escenario único. Se conoce poco en Extremadura a los currantes del Carnaval de Mérida.

Y tanto nombrar a María Luisa en estos veintitrés años que al final allí estaba. En el gallinero. A las dos de la madrugada. Un poco tarde para su edad. Pero en plena forma. Chismosa, alcahueta y maliciosa. De Ana Rosa y Sálvame diario. De plantonal de toda la vida. Y muy de la mártir bendita y de pasar por el confesionario. Pero no con Becerra. La marara cerró con su doña Lali el concurso a las dos larga e la mañana. Hacen la mejor crónica social local y el público les respondió con su famoso 'Será que llega febrero'. El himno del Carnaval emocionó a Jorge, Curro y compañía después de seis horas y media de concurso.

Pero enfadada se fue María Luisa. Se lleva hablando de la Ciudad de la Infancia desde que su hijo estaba en primaria y el chaval es ya guarda forestal. Y, como buena alcahueta, dando primicias por las esquinas. Para ella Valverde Lillo es la misma calle pero sin aceras, pero algo habrá cambiado porque Stradivarius se va mudar de la Puerta Villa al lado del Calatrava.

En comparsas no hubo tampoco sorpresas. Ganó Las iguales. Cinco años seguidos haciéndolo. Le tienen cogido la medida. Van de hechiceras. Se bajaron al patio de butacas a darle la bienvenida al público a su teatro y se acordaron de Los Cazurros, los Chicos de Chunga o Los pilinguis. Le cantaron las cuarenta a la Junta. No entienden que ponga tanto dinero para el Buda de Cáceres y nada para el año jubilar de Santa Eulalia. Que no le pidan votos a los devotos. ¡La capital está cansada¡ dijeron a Vara.

Y a los que dicen que son muy pesadas porque repiten Mérida, Mérida y Mérida. Quizás el año que viene ganen rimando con Guadalajara. Momentazo también ayer el de Juanan. Doble final para una de las mejores voces de Mérida. Empezó como un loco de la chirigota de Barrena y siguió luego como comparsero de Coleccionista de alegrías. Se acordaron los chicos del Coleccionista de Manuel González. Pasodoble en memoria del pionero de las comparsas en la ciudad. Ramo de flores para su familia.

Los coleccionistas iban de encarcelados. Si fue un delito quererte, yo me declaro culpable de enamorarte cada día más. No hace falta explicar para quien fue la declaración de amor que les llevó a la cárcel. Lokácostao abrió su consulta de logopeda sacando los cuchillos. No les gusta las envida entre los grupos y el ruido en las redes por las semis.

Se escuchó la palabra compañerismo. Ahora falta conjugarla. El tipo de este año le hace escupir bastante. Perdona que te salpique. Los camándulos sacaron el dinero. De tanto llamarme vago al final me lo voy acabar creyendo. Guiño a Las iguales. Es una chirigota con alma de comparsa. Y su Echenique se puso en pie. Su pasodoble al patrimonio de Mérida no fue ni a al Teatro ni al Templo de Diana. Se lo dedicaron a los que se levantan a trabajar cada día. Ellos van de subvencionados por el Sexpe y los subsidios del gobierno. En el banco están siempre con el chándal y el móvil. Y cada día con más gente. Letra de los camándulas a la falsa pobreza. Antes de irse sacaron un gallo peleón. Un pura sangre. Un campeón.

Y otra vez descalzas en el escenario Las jotras. De romanísima. Emotiva resurrección la que han hecho Fran Calvo y Juana Mari de lo que fue el barrio de La Paz. Poblado humilde con puertas en par y par y de jugar en la calle. Dime qué más quiero si en mi barriada tengo al mundo entero. Son madres comparseras. Saben lo que cuesta cantar, trabajar y conciliar. De lo que cuesta elegir entre criar a tus hijos o que otros lo hagan por ti. Se acordaron de sus padres. A los abuelos de sus hijos le dedicaron la final.