María Elena y Mercedes, dos emeritenses de diez con 21 años de diferencia Son dos de los Premios Espiga a la Educación de Caja Rural; la primera, de 16 años, tiene una nota media de 10 en la ESO; la segunda, con 47 años, ha sacado con la máxima nota un ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Celestino J. Vinagre Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:57 | Actualizado 13:16h.

María Elena, de 16 años, y Mercedes, de 47, comparten alegría y premio. Todavía les dura lo que para ellas va a ser un momento inolvidable en sus vidas. El del reconocimiento a su esfuerzo. Son dos de los mejores expedientes educativos en Extremadura. Las dos emeritenses fueron protagonistas el pasado sábado en la finca El Toril, cerca de Mérida, por los Premios Espiga de Educación que promueve Caja Rural de Extremadura. María Elena Galán Cruces ha sacado un 10 de nota media en su periplo por la ESO en el instituto Albarregas, donde ahora cursa 1º de Bachillerato; Mercedes Casco Rodríguez, que trabaja como técnico de educación infantil, sacó otro 10 en el ciclo que ha hecho en el instituto Sáenz de Buruaga con vista a trabajar como técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

Dentro de los 20 galardonados, son las dos únicas estudiantes de centros educativos de Mérida que recibieron una de becas concedidas por Caja Rural de Extremadura, con un importe de 800 euros, que la entidad financiera otorga anualmente bajo el paraguas de los Premios Espiga, que tienen el objetivo de reconocer «el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes de la región y potenciar la motivación por el conocimiento como herramienta clave para el desarrollo de Extremadura».

María Elena tiene tiene uno de los diez mejores expedientes de la región, subraya su padre, José Miguel Galán, con una media de 10 en la ESO que terminó en junio porque cursa 1º de Bachillerato en el instituto Albarregas. Esto es, todas las asignaturas de la Enseñanza Secundaria las sacó con un 10 de nota. Además, está cursando el Grado profesional de Violín, que lo termina este año, en el Conservatorio Superior de Música 'Esteban Sánchez', donde estudia desde los siete años y además estudia inglés con un nivel certificado de C1, que se examinó el curso pasado.

«Está muy emocionada todavía. Especialmente feliz no por la beca de 800 euros en sí mismo sino por el acto de reconocimiento vivido el sábado en la finca El Toril», comenta a HOY su orgulloso progenitor. Relata a este diario que no tiene claro aún lo que va a estudiar cuando termine Bachillerato pero sí tiene claro que será docente de algo. «Su vida profesional va a ir encaminada hacia el magisterio. No sabe qué materia impartirá pero tiene claro que quiere enseñar», concluye José Miguel.

Mientras, Mercedes Casco también sabe que quiere ganarse la vida cuando surja la oportunidad como técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Para eso se presentó cuando tenía 45 años a un ciclo formativo en el instituto Sáenz de Buruaga que también lo ha sacado con nota media de 10. Es madre de dos niñas. Una en 1º de Bachillerato, otra en 1º de la ESO.

«Estudié magisterio pero nunca he ejercido. Ahora estoy como TEI (Técnico de Educación Infantil). Me animé a hacer el ciclo de cuidados auxiliares de enfermería porque tengo amigos que me lo dijeron, por su salida laboral. Y a eso me puse hace dos años. Fue todo muy bien. Estoy muy contenta», comenta Casco, quien asevera no sentirse extraña en el 'Sáenz de Buruaga' para iniciar unos estudios con alumnos mucho más jóvenes que ella. «También estábamos bastantes mujeres que teníamos más de 40 años. Eso se ha llevado bien», comenta en medio de una medio carcajada.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, destacó el sábado que los Espiga Educación son unos premios dedicados al esfuerzo y al trabajo de los jóvenes: «En ellos está la clave para transformar nuestra tierra y el mundo en el que vivimos, por eso hay que reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho», subrayó. También recordó la importancia de la labor de los docentes y las familias en la formación de los jóvenes. «Estáis en el camino y todo lo demás dependerá de vosotros», indicó a lo largo de un acto que contó también con la presencia de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.