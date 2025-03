María Cabanes recibe el escudo de oro de Mérida por sus cien años

R. H. Lunes, 24 de marzo 2025, 19:16 Comenta Compartir

Una centenaria de Mérida ha recibido el escudo de oro de la ciudad. El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Mayores, Catalina Alarcón, han visitado en su domicilio a María Cabanes Velázquez, que el pasado 15 de marzo cumplió 100 años.

El regidor ha impuesto a María Cabanes el escudo de oro «en nombre de la ciudad de Mérida al celebrar tus 100 años», le ha explicado a la homenajeada. Actualmente hay en Mérida 31 personas de más de 100 años cumplidos, según los datos aportados por el alcalde.

María Cabanes ha señalado que se encuentra muy bien «salvo algún problema con la vista y los achaques propios que hacen que me cueste mucho levantarme porque me pesa mucho el cuerpo». Por otra parte, ha destacado de su vida «las cosas buenas y malas que he conocido como la guerra. He sido sastra y he vivido bastante bien».

«Orgullosa y agradecida»

Tras recibir el escudo de oro de la ciudad, María se ha mostrado «orgullosa y agradecida».

Por su parte, la delegada de Mayores, Catalina Alarcón, ha señalado que el escudo de oro es un «reconocimiento que siempre se hace desde el Ayuntamiento a todas las personas que en nuestra ciudad cumplen 100 años, que cada día son más».