Manolo García da un concierto privado en Mérida

El artista ha elegido la capital extremeña para ensayan los temas de su nuevo disco Drapaires Poligoneros, una semana antes del inicio oficial en Cáceres el 2 de noviembre

M. S. Sábado, 25 de octubre 2025, 13:38

Manolo García regresa a los escenarios tras la gira que en 2024 le hizo recorrer los grandes recintos más emblemáticos del país y en la que colgó el cartel de sin entradas en cada uno de sus conciertos. Ahora regresa con Drapaires Poligoneros, un nuevo álbum compuesto por 15 canciones que verá la luz el próximo 31 de octubre de 2025. Pero antes ha querido rendir un 'pequeño-gran' homenaje a sus fieles con un concierto privado en Mérida.

Por la capital extremeña se ha dejado caer unos días antes y desde el Centro Cultural de la Antigua ha entonado algunos de sus temas insignia, que además le acompañarán en Drapaires Poligoneros. Y todo esto justo una semana antes del inicio oficial de la gira, que también acariciará tierras extremeñas. Para arrancar el tour ha elegido Cáceres el próximo 2 de noviembre.

A pesar de que algunos afortunados ya han asistido a este ensayo privado en Mérida, según recoge Cope Extremadura, lo cierto es que la página oficial del artista anuncia para este sábado 25 de octubre el sorteo de una experiencia única: entrar dentro de la cocina de la gira. Para ver como Manolo y su equipo debaten, ensayan y planifican cada detalle de los temas que formarán parte del directo, desde la web se detalla que con la compra del disco, se entra automáticamente en el sorteo.

Nuevo disco

Manolo García emprenderá una gira por 16 teatros de distintas ciudades de España y de la que ya se pueden adquirir las entradas en la web del artista. La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, Arena en los bolsillos, que tanto gustó a los aficionados. Un disco que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.

Todos los conciertos Noviembre 2025

28 LogroñoRiojaforum

21 SantiagoAuditorio Palacio de Congresos

16 PamplonaTeatro Baluarte

12 San Sebastián Teatro Kursaal

08 Pozoblanco Teatro El Silo

02 Cáceres Palacio de Congresos

Diciembre 2025

27 Albacete Palacio de Congresos

23 Madrid Palacio Municipal de IFEMA Madrid

19 Madrid Palacio Municipal de IFEMA Madrid

14 Valencia Auditori Palau de les Arts Reina Sofía

11 Granada Palacio de Congresos y Exposiciones (Sala García Lorca)

04 Barcelona Auditori Fòrum CCIB

01 Zaragoza Auditorio Zaragoza (Sala Mozart)

Enero 2026

15 SevillaFIBESComprar

10 La LíneaPalacio de Congresos

04 ValladolidCentro Cultural Miguel Delibes