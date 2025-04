Mangafest volverá a Mérida el 24 de febrero y espera superar los diez mil visitantes

El Mangafest del año pasado fue un éxito. Se llenó Ifeme de adolescentes y público joven el sábado y el domingo también rozó el ... aforo máximo permitido.

Se quedó mucha gente sin entrada –vale 12 euros– y ahora el Ayuntamiento y los promotores de la idea anuncian con dos meses de antelación que volverán a Ifeme el 24 y el 25 de febrero. El concejal Ángel Calle recordó que colabora el Ayuntamiento con BWG, la empresa promotora.

El Mangafest se originó en Sevilla y tras varias ediciones y un público consolidado con más de cien mil asistentes, BWG decidió crear una prolongación en Mérida el año pasado. Tuvo el respaldo del público y ahora repiten. Las entrada para Mérida salen a la venta en la primera semana de enero. «La cultura japonesa interesa mucho a las generaciones jóvenes y queremos volver a ofrecer esta oportunidad. El año pasado vinieron jóvenes de toda Extremadura y la idea del Ayuntamiento es consolidar la relación con BWG y seguir creciendo también en Mérida», explica.

Habrá ilustradores, concursos de k-pop, videojuegos y eventos inspirados en series míticas como One Piece

No se sabe mucho del programa ni de los invitados. Pero ya adelanta, David Herrera, el subdirector, que repetirán el formato: concursos de videojuegos, exhibiciones de grupos de k-pop, ilustradores de manga, editores de cómics y también instagramers junto a tiktoker especializados en la cultura asiática. Y una agenda eventos inspirados en series míticas como 'One Piece' o 'Sailor Moon'. «Estamos cerrando a los invitados. Queremos traer un cabeza de cartel que guste tanto a los más jóvenes como a los mayores de veinte años». En Sevilla, por ejemplo, invitaron al actor protagonista de la serie de 'One Piece' que está emitiendo Netflix y el año pasado se acercaron grupos de toda Extremadura para conocer a Petruska en Mérida.

Los seguidores de la cultura asiática suelen movilizarse a través de las redes sociales, por eso todos los avances de la programación se irán detallando en las próximas semanas por las cuentas oficiales de la organización.

También atraen los concursos. Hay muchos grupos ya en toda España que hacen k-pop y suelen acudir a eventos como el de Mérida para mostrar sus bailes simultáneos. David Herrera cree que por la experiencia del año pasado y las expectativas que se cumplieron entonces, el Mangafest de Mérida podrá alcanzar o superar los diez mil visitantes.

El fenómeno manga y anime de hace décadas abrieron la puerta a la cultura coreana o japonesa y lo que empezó siendo una tribu urbana minoritaria se ha ido generalizando. Luego llegó 'Dragon Ball', 'Pokémon', 'One Piece' y 'Sailor Moon'. El salto definitivo lo han dado en las redes sociales y en las plataformas de series como Netflix o Prime, que incluyen en sus catálogos mucha cultura asiática que se consume occidente. «Ahora mismo el empuje que le esta dando la cultura occidental a la oriental funciona muy bien. Actividades de este tipo antes eran para los otakus, una minoría pero ya se ve como un contenido generalista».

Habrá también varios puestos de restauración y de ramen. La sopa japonesa de fideos suele ser el plato que más piden los otakus. Se reservará un apartado para dibujantes especializados y otro para artesanos. Se venderá también material de promoción de las series y de las colecciones de cómics que se están emitiendo ahora en las plataformas.