Malvaluna aplaude las medidas contra las agresiones sexistas en la Feria de Mérida Cartel en el Ayuntamiento con el lema de la campaña. :: Brígido El Ayuntamiento repartirá un mapa de los locales 'Punto Violeta', espacios libres de agresiones sexistas, y abanicos con el lema de la campaña MARÍA BLANCO MÉRIDA. Martes, 27 agosto 2019, 07:59

Desde la organización Malvaluna, asociación para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, ven de manera positiva la apuesta por parte del Ayuntamiento de Mérida de las nuevas medidas contra las agresiones sexistas durante la feria.

Este año, como novedad, se ha realizado un mapa en el que están señalados los 34 establecimientos que se han querido unir al 'Punto Violeta'. Estos locales incluirán en sus instalaciones carteles y etiquetas dando a entender que son espacios libres de agresiones sexistas.

Asimismo, los emeritenses podrán leer en el folleto el nombre de los locales que se han unido a esta iniciativa. Este mapa se repartirá en las oficinas de turismo de la ciudad, en el Ayuntamiento y en los propios locales.

Otra de las iniciativas que se van a llevar a acabo es la distribución de abanicos. Por un lado se puede ver la estampa de una mujer con indumentaria romana y con el slogan 'Si digo no, es no'. Por el otro lado, la imagen de un hombre con la frase 'Yo paro cuando una mujer dice no'.

En ambas caras del abanico se puede leer el lema 'Mérida no tolera las agresiones sexistas'. Además, incluye el número de la Policía Nacional, Policía Local y el número de Urgencias y Emergencias.

A todo esto se unirá el merchandising que ya se realizó en las pasadas ediciones de la feria como son bolígrafos, mochilas, sombreros, pañoletas., etc, on el mismo lema.

«Desde Malvaluna siempre estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Siempre ayudan a la prevención y a que la persona agresora se sienta más cohibida en este tipo de espacios», comenta Mar Sánchez, de la organización Malvaluna. No obstante, Sánchez recuerda que hay que seguir trabajando con este tipo de iniciativas a lo largo de todo el año, no solo en fechas puntuales y «sobre todo con la gente joven», apunta.

En cuanto al grado de efecto y eficacia que traen este tipo de medidas, la asociación Malvaluna cree que sí que influyen de manera positiva, ya que baja el índice de agresiones. Según Sánchez, aunque es difícil medir el impacto porque no se sabe cuál es la medida que tiene más efecto, es algo necesario para llegar a un total conocimiento de qué es lo que funciona en la población.

Además, Sánchez propone intentar medir el impacto de las medidas y el año que viene sustituir las opciones que no funcionan por las que van funcionando. Aún así, reconoce «que este año están bastante completas las medidas del Ayuntamiento», señala Sánchez.

«La violencia machista es una de las consecuencias más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres. A pesar de los avances logrados en el ámbito legislativo y formal, aún está pendiente el cambio a nivel real. Seguimos asistiendo a noticias semanales de asesinatos y agresiones a mujeres sólo por el hecho de ser mujer», señaló la delegada de Igualdad de Género, Ana Aragoneses.

Buscando cómplices

Carmen Yáñez, delegada de Turismo, recordó que las instituciones como el Ayuntamiento, así como los agente sociales y la sociedad deben ser cómplices, reivindicar y denunciar este tipo de agresiones.

Los principales objetivos de la campaña son prevenir y combatir las agresiones sexistas, fomentando la implicación activa de la sociedad para romper el silencio; informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia; y mejorar la seguridad de la mujer en entornos festivos y promover las actitudes de respeto y convivencia.