Lokacostao quiere tres pases y el cuarteto es un club de lectura

La cuarta y última serie del concurso de agrupaciones de Carnaval empezó con el Coro Despierta. De Sevilla. Varios años llevan viniendo a Mérida. Y se acordaron los coristas en su tango de todas las agrupaciones con la que han compartido cartel esta edición. Hicieron los deberes. Lo agradeció el público. No es frecuente tanta generosidad entre los carnavaleros que concursan. Le dieron varias vueltas al cuplé.

«Viendo como está el mundo yo me voy a acostar y que me despierten en Carnaval». Fue su lema. Solo con letra y música donde cabe la lírica y no siempre la lógica, dijeron. Defensa vehemente de los coros carnavaleros en los concursos. Intenta Mérida que este formato gane protagonismo en el suyo. Entró en acción luego Los Sureños. Comparsa con experiencia. De muchos años y con apariciones intermitentes en el certamen. Defendieron un tipo de Sherlock Holmes. Vive y aprovecha tu tiempo. Colecciona recuerdos. Se acordaron de los pacientes con Alzheimer. Y en los cuplés del cartel del Carnaval. Por lo escuchado este año en el María Luisa, el romano que lo promociona no ha gustado a los concursantes.

Volaron cuchillos también contra la dinámica del concurso, la organización y porque ven un evento cada vez más desangelado. Los Sureños fueron los más críticos de los que se han subido este año en el teatro. Se echa de menos grupos de este perfil.

Lokacostao fue la primera chirigota anoche. Había también expectación por verlos. Se han inspirado en esta ocasión en Scooby doo y su compañero Shaggy Rogers. A ellos lo que realmente les da miedo es tener a un amigo de los Tagorichi en el jurado. Quieren preliminares. Al parecer, se les hace más corto el Carnaval. Piden tres pases. Chirigoteros de los buenos en Lokacostao. Con miedo de salir en Carnaval para no encontrarse con monstruos y fantasmas. Hicieron su repaso a sus personajes. Pidieron a Nono que se vaya a La Marara y a Madrigal y Valiente que hagan cola para comprar las entradas.

Tras el descanso otro cuarteto. Tic-tac Low cost. Tiene el público la mala costumbre de dejar solo a los cuartetos. Y ayer volvió a ocurrir. Los Low cost son este año un club de lectura. Van todos a hacer terapia. Y hablando de Tic Toc se acordaron de la sobrexposición del alcalde en todos los eventos de la ciudad y en las redes sociales. Y de Cimarro, el nuevo gestor del María Luisa. Se lo podían llevar al Falla también.

La última chirigota fue Tagorichi. De las veteranas. Más de veinte años. Van de alumnas de Tomás. Siendo Tagorichi, podría ser Sauceda, pero en realidad es de Tomás Factor. Una academia de estética integral. Grito a la manipulación que ven los Tagorichi en el concurso.

Sacaron partido a los chismorreos y rumores que se cuecen en un salón de belleza. Tiene Tagorichi a Juan Carlos Tirado de extra y de asesor. Muchos de los canavaleros de Mérida han salido de la escuela de teatro de Taptc. Tagorichi fue de los más aplaudidos en la última sesión de preliminares.

