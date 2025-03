«Ahora están llegando parejas jóvenes a Nueva Ciudad, hay pisos asequibles»

A. GILGADO MÉRIDA. Miércoles, 27 de julio 2022, 07:53 Comenta Compartir

El uno de octubre del 91 abrió Teresa Gallardo su centro infantil en Nueva Ciudad. Su jardinín, como le llama.

Cumplió su sueño. De dependienta estaba en una tienda del centro. Dieciséis años de cara al púbico, pero siempre quiso dedicarse a los niños. Su marido le animó. Se sacó el título de puericultura y educación preescolar estudiando por las noches. Cuando acostaba a sus hijos. Se graduó a los treinta. «Aunque era un sacrificio, lo hacía con gusto». Agradece ahora, con el paso del tiempo, el entusiasmo de su marido para que diera el paso. «Sin él no estaría aquí, eso seguro».

Montó luego «el jardinín». Muchas parejas jóvenes vivían entonces en Nueva Ciudad. Y ahí sigue la guarde de Tere. Sus primeros niños son ya padres y llevan ahora allí a sus hijos. «Este año tengo tres, yo les llamo los niños de mis niños. Me hace mucha ilusión cuando les veo como padres y madres».

Varias generaciones de Nueva Ciudad han pasado por Tere. Una institución en el barrio. Por eso la asociación de vecinos le ha nombrado pregonera. Le acompañara en el pregón María Ángeles García, que trabaja con ella desde el principio. Tere, en cierto modo, ha sido testigo de la mutación de Nueva Ciudad.

El barrio joven que se encontró cuando se mudó envejeció.

Luego llegó el éxodo interior. Los primeros bebés que cuidó han formado sus familias en la Corchera, en los Bodegones o en Montealto. Agradece que se desplacen hasta Nueva Ciudad para dejarlos con ella. Tere es el complemento a la cercanía de los abuelos. Los comodines para la conciliación de estos tiempos.

Define a Nueva Ciudad como su zona vital. Su marido formó parte de la asociación juvenil, de las primeras juntas vecinales y estuvo al frente del club de fútbol veinte años. Tiene allí a sus mejores amigos. «Aunque yo no nací aquí, ya lo considero mi barrio».

Imborrable los recuerdos de sus primeros seis de enero en la plaza. Un hervidero. Pandillas con coches de control remoto y capotas que escuchaba desde su casa.

Y hasta medianoche aguantaban en verano. Pero se despobló la plaza con el cambio de siglo. Llegaron las videoconsolas, los juegos digitales y Nueva Ciudad dejó de ser atractiva para las parejas. Se descosía Mérida por la periferia.

Aunque intuye ahora Tere otra dinámica reciente. Una especie de retorno. «Están llegando parejas jóvenes. Los pisos son asequibles». Muchos carritos de bebés por las aceras.

En treinta años tratando con padres debutantes ha percibido en el día a día de muchas familias los cambios en la maternidad. «Siempre se han preocupado mucho. Eso, evidentemente, no ha cambiado, pero noto a la nueva generación de madres más pendiente de todo». También que los padres se implican más que antes. Corresponsabilidad. «Son muy salados, están continuamente dándote las gracias y pendientes de que sus niños estén bien».

Lo nota en detalles como la alimentación. Hasta no hace mucho tiempo, lo habitual eran galletas en las mochilas. Ahora fruta y cereales en días alternos. Guerra al azúcar. «Hay muchos cambios a mejor en el cuidado de los niños y eso me alegra de verdad». Dice que no tiene respiro en su jardinín. Pañales, juegos, comida. «Hay día que no hablo con María Ángeles en toda la mañana». Se le pasa el tiempo volando.