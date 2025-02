Las licencias de obra de Mérida prevén 800 viviendas nuevas este año

A juicio del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la ciudad no hay ni habrá a corto plazo un problema de vivienda. Se ... lo dijo ayer a los empresarios en un foro sobre construcción organizado por la Diputación de Badajoz.

Según explicó, sumando las licencias de obras concedidas por la delegación municipal de Urbanismo a final de 2025 Mérida habrá ganado 800 viviendas nuevas. Y en ese nuevo parque se incluye las 346 de protección oficial que por ley le corresponde a cada promoción que se levanta.

La versión del alcalde es que lo sueldos y las rentas impiden el acceso, y es hay donde quiere situar el debate, pero cree que la versión que se está dando sobre la escasez de nuevos residenciales en las ciudades no concuerda con la realidad económica de Mérida.

A la reciente licitación del museo en el mercado de abastos se sumará en breve el hogar de mayores en Nueva Ciudad

Y aprovechó también para criticar que la ciudad se haya quedado fuera del plan de la Junta de Extremadura anunciado recientemente y que prevé 3.000 unidades en un año. «Nosotros no hemos tenido suerte en esa tómbola», dijo con ironía. Y concluyó que quizás no lo necesite porque si el plan regional es sacar la protección oficial por más de cien mil euros, en Mérida no encajarían ni tendrían venta.

«Si aquí las de renta libre se ponen en el mercado por ochenta mil euros, que sentido tiene anunciar un plan de protegidas por ciento diez mil», comparó.

Osuna no se lo cree y no lo comparte. Aprovechó también el auditorio para agradecer públicamente a las empresas que concurran a los concursos de obra y servicio que abre el Ayuntamiento. Prácticamente no hay en Mérida licitaciones desiertas. Y no es fácil, dijo, porque hay un proceso previo como informes jurídicos o avales financieros necesarios para presentarse las concurrencias. Por eso alabó el tejido productivo y a los profesionales de la construcción.

El Ayuntamiento de Mérida cerró el año pasado más de 400 contratos públicos en el epígrafe de obras y servicios. Divididos por el número de días laborables que trabaja el servicio municipal, implica culminar más de dos al día. Una marca, explico Rodríguez Osuna, que pocos ayuntamientos en la región puede alcanzar.

Y para este 2025 ya adelanta que trabaja con la previsión de licitar más 16 de millones de euros en obras públicas. Cinco se han comprometido en estos dos primeros meses.

El 27 de enero se abrió el proceso para encontrar una empresa que rehabilite en el antiguo mercado de abastos de San Francisco, el Calatrava. Se invertirán tres millones para reconvertirlo en un museo sobre la historia de la ciudad que gestionará directamente el Consorcio con las piezas que han ido almacenando de sus excavaciones.

Y en los próximos días se lanzará también en la plataforma de contrataciones el centro de mayores de Nueva Ciudad. Son dos millones para levantar un edificio nuevo en el solar municipal junto a la parroquia del barrio. Y que se hace además con el apoyo económico de la Diputación de Badajoz.