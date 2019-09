«Esta legislatura queremos empezar con el megaparque del Hernán Cortés en Mérida» Carmen Yáñez en su despacho en el ayuntamiento de Mérida. :: Brígido Carmen Yáñez Delegada de Urbanismo, Hacienda y Contrataciones La portavoz del Gobierno local ha asumido tres de las delegaciones más importantes del Ayuntamiento de Mérida MARÍA BLANCO MÉRIDA. Lunes, 9 septiembre 2019, 09:03

Carmen Yáñez era la portavoz y delegada de Hacienda y Contrataciones la pasada legislatura. Con el nuevo equipo de gobierno ahora también tiene Urbanismo.

-Ha asumido tres de las delegaciones más importantes. ¿Cómo va a administrar el tiempo?

-Menos la portavocía y la coordinación del grupo municipal, las delegaciones que he asumido son de mucho peso. Hacienda y Contrataciones han sido las delegaciones más importantes que he llevado hasta ahora. Requieren un tiempo hasta que te haces con ellas, pero tienen unos equipos técnicos muy solventes como pasa en otras delegaciones. Los políticos nos dedicamos a tomar decisiones políticas, a supervisar la gestión y la organización de los equipos técnicos. Urbanismo puede ser ahora lo que más me cueste, pero como ya ocurrió con las otras delegaciones, con trabajo y esfuerzo vamos a obtener buenos resultados.

-¿Cómo es la situación económica del Ayuntamiento después de unos años de crisis?

-Cuando entramos en 2015 los primeros años no fueron fáciles. Teníamos un plan de ajuste que se arrastra hasta 2032 y unas imposiciones muy severas por el Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas. A partir del ejercicio de 2018, con la liquidación de 2017, obtuvimos el primer remanente de tesorería positivo con superávit. Este año, con la liquidación del 2018 hemos incrementado ese superávit. Es un respaldo a la gestión económica y nos da solvencia y flexibilidad para hacer inversiones y proyectos.

-Ese superávit fue en parte gracias a ingresos extraordinarios por obras, como la fotovoltaica. ¿Cree que se repetirá el año que viene?

-Sí. La estimación que tenemos hoy con la liquidación correspondiente del 2019 para el año 2020 es que hay muchas posibilidades de tener remanente positivo de tesorería. Hay muchas posibilidades en el mercado para que Mérida sea una ciudad donde inviertan las fotovoltaicas. Pero también otro tipo de empresas ya han solicitado el estudio de implantación. Además, estamos pendiente de la azucarera. Ya solo hay pendiente pequeños flecos.

-Ahora que tienen mayoría absoluta van a seguir manteniendo conversaciones con los otros grupos políticos?

-Sí. Con las inversiones financieramente sostenibles, a pesar de nuestra mayoría absoluta, creemos que es importante que toda la Corporación, tanto el gobierno como los grupos de la oposición, se impliquen y participen en el proyecto que queremos para nuestra ciudad. A veces no es fácil que comprendan que no solo depende de la decisión política del equipo de Gobierno, sino que a veces hay imprevistos como la sentencia que nos ha obligado a asumir el pago con ese remanente positivo y que no nos ha permitido llevar a cabo esas propuestas que ellos nos han hecho. Pero tenemos el compromiso de que en los próximos presupuestos y hasta el 31 de diciembre podamos acometer esas propuestas. Queremos seguir contando con los grupos de la oposición porque creemos que todos tienen propuestas que pueden mejorar la vida de los emeritenses y las inversiones y creación de empleo.

Regularizar contratos

-¿Cómo va la regularización de los contratos?

-La regularización que se ha hecho de los contratos es muy importante, no solo para el control y eficacia, también para que sean económicos y presten mejores servicios. Hemos regularizado prácticamente el 100% de los contratos, que han sido muchos millones de euros los que se han licitado en contratos abiertos y los que se han hecho en contratos menores.

-¿Se plantea para el año que viene alguna modificación de las ordenanzas fiscales?

TRAYECTORIA uNacida en Mérida 44 años. uQuince años como concejala del Ayuntamiento de Mérida, de forma ininterrumpida desde 2004. uPortavoz y delegada de Hacienda en la pasada legislatura. uHa trabajado como trabajadora social con población inmigrante, con personas que tienen problemas de integración y en cuestiones de la Ley de Dependencia.

-Hay que actualizar algunas, como por ejemplo por la obra del anillo del agua, que ha mejorado no solo el abastecimiento sino también el servicio del agua. Son modificaciones tanto para el presente como para el crecimiento futuro y a largo plazo. Queremos ampliar el contrato de limpieza viaria, parques y jardines y recogida de residuos. Por otro lado, hay ordenanzas obsoletas y queremos actualizarlas. No solo en el precio sino también en su regularización. Pueden ser las de vallas en la vía pública o veladores, todo lo que tenga que ver con ocupación de la vía pública. Se trata de actualizar las ordenanzas para que estén equilibradas con el gasto y además que haya ordenanzas que podamos bajar como las de los vehículos eléctricos. También aquellas a las que hacemos un guiño para mejorar las medidas medioambientales y medidas de atención a las personas.

-¿Se está notando un repunte de la construcción?

-Hay solicitudes. Ahora mismo hay licencias urbanísticas para construcción de vivienda libre, de pequeñas construcciones y también se han interesado constructoras para hacer proyectos, pero todavía no tienen solicitada la licencia. Están en estudio y lo que hacen son consultas previas.

-¿Cuándo se van a presentar los Presupuestos de 2020?

-Estamos finalizando la elaboración del estudio de las ordenanzas fiscales y su regularización. Cada delegación tiene de plazo hasta mediados de septiembre para presentar el borrador de sus propuestas de gastos e ingresos que van a tener en sus delegaciones, así como las subvenciones y ayudas. No te puedo dar una fecha exacta pero ya lo estamos elaborando. Queremos tenerlo lo antes posible para que entre en vigor en la fecha que corresponde. Nos gustaría llevarlo a debate en diciembre.

-Siguiendo el ejemplo de las Concepcionistas, ¿cómo va la adquisición la casa de la Puerta de la Villa y el convento de San Andrés?

-La casa de la Puerta de la Villa está en un proceso de expropiación porque el Ayuntamiento quería comprarla, pero a pesar de todas las negociaciones y las distintas ofertas que se le han hecho a los propietarios actuales no están por la labor. Ellos quieren un precio que no es el precio actual de mercado. Nosotros como administración no podemos especular, tenemos que pagar el precio de mercado y el precio que informan los técnicos municipales que es el adecuado para ese tipo de inmueble o finca. En la actualidad, como no había disposición por parte de los titulares, el Ayuntamiento ha iniciado en la Junta de Gobierno un procedimiento de expropiación. Por otro lado, antes de finales de año se va a formalizar el contrato de las Concepcionistas. Estamos cerrando el contrato y el acuerdo para formalizarlo antes de finalizar el año con las propietarias de la congregación. También nos hemos interesado por el convento de San Andrés para posible superávit y remanente positivo de tesorería. El objetivo es hacer una gran plaza que unificaría todo el entorno monumental y de restos arqueológicos e históricos de la ciudad.

-¿Cuándo se conocerá el proyecto del megaparque del antiguo cuartel Hernán Cortés?

-Estamos en trámites. Hay algunas parcelas de titularidad municipal, otras tantas que pertenecen a los reversionistas y que tienen distintos titulares. Se está tratando de llegar a acuerdos para poder adquirir todas esas parcelas. El Ayuntamiento planea hacer un gran parque, una ciudad de los niños. En el centro de Mérida hay pocas zonas verdes y esta es una buena oportunidad. Ya en esta legistatura queremos hacer alguna intervención, aunque no sea en el 100% de la parcela.

-¿Cuándo se va a retomar las obras en el María Luisa?

-Se va a retomar inmediatamente. Ya ha finalizado el informe del Consorcio y ya se están haciendo las gestiones para la continuidad de las obras. Con el María Luisa, el Mercado de Calatrava y la actuación en las Concepcionistas el centro de la ciudad va a quedar muy amable.