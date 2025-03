Los lectores de Mérida donan libros a los presos de Cáceres

A. G. MÉRIDA. Martes, 25 de octubre 2022, 08:22 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

Se llenó ayer por la tarde la sala de la cuarta planta de la Biblioteca Municipal.

Celebraron el Día de la Biblioteca donando libros para los reclusos de la cárcel de Cáceres.

Entre los donates, Carmen Jiménez. Dejó nueve novelas. Títulos de Agatha Christie y Patricia Cornwell sobre todo. Hizo la selección porque entiende que a los internos en las cárceles les puede ser útil una literatura de misterio, de aventuras y de intriga para evadirse. «Por lo menos les va a entretener». Acostumbra Carmen a regalar libros a sus amigos y familiares.

Asidua a los clubes de las dos bibliotecas de la ciudad y al de una librería. Heredó esta pasión por las bibliotecas y las librerías de su padre.«Tengo quinientas novelas en mi huardilla, el problema es que ya no me caben más y voy reemplanzado algunas que me compro por otras que voy regalando».

Su última adquisición ha sido la novela póstuma de Almudena Grandes. «Tengo un problema con el libro electrónico. No me gusta nada. Y como sigo comprando, pues sigo ampliando mi biblioteca». Anima a sacarse el carné de las públicas de Mérida no solo por la oferta que se encuentra en las estanterías, sino por lo que se enriquecen los lectores en los clubes. «Te das cuenta lo distinta que puede parecer una misma historia según quien la lea. Los demás te ayudan a sacar conclusiones a la que tú nunca llegarías».

Agradece Carmen el papel que cumplen los monitores de los clubes de lectura de Mérida, una función de la que pocas veces se habla cuando se habla del valor de estos espacios y que ella, en el Día de las Bibliotecas, quiere destacar. «Nos aportan mucho».