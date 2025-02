Dios salve al guitarrista de Deep Purple en Mérida

Echaron de menos los roqueros anoche la cerveza. Llegaban a la barra del peristilo y preguntaban una y otra vez. Solo refresco y agua. Y se metían por los vomitorios acordándose de los romanos. Desde Diocleciano hasta Félix Palma. Normas del Consorcio. Sin alcohol pero ... cómoda estuvo anoche la parroquia heay. Más holgada que de costumbre en el Stone para ver a la banda Deep Purple.

Una y mil veces entró y salió Ian Guiland de su biombo oscuro del fondo del escenario. Acostumbra el vocalista a desaparecer para que gane protagonismo el eterno Roger Glover con su bajo. O para que el teclista Don Airey haga silbar al público. Se lució anoche con las manos. Sacó aplausos y puso al auditorio a zapatear las gradas. Pero la genialidad vino del último fichaje de la banda. Simon McBride se metió varias veces al centro.

Solo con las cuerdas y los pedales del suelo. Silencio contenido viendo su despliegue con las seis cuerdas. Y el público se aceleró cuando llegó al límite. Lo de anoche no fue solo un concierto heavy, fue una master class de instrumentistas. Un 'agárrame el cubata' entre el batería, el teclista y el bajista por ver quien llega más lejos. Y Guiland animándoles. Entrando y saliendo de su madriguera cuando tocaba desgañitarse. Tiene voz para regalar todavía a sus 77 años. Lo demostró con Perfect Strangers Cristalino y alto repitió como otras tantas veces 'Can you remember, remember my name? Luego tiró de armónica y volvió de nuevo a evaporarse. Y cogió los mandos Ian Payce y su batería. Un pulpo de setenta y cinco con muñecas de adolescente. A esas alturas ya estaba parte del público en pie. Asombrados.

Apenas dio respiro la banda. Intensidad y decibelios desde el principio. Y entró space truckin. De las más reconocidas. La que todos tararean al cuarto acorde. El público arriba. Preámbulo del mítico Smoke on the Water. Guiados esta vez la banda por las cuerdas del nuevo guitarrista. Y de la grada salió el coro más veces repetido en la historia del rock Smooooke on the water.

Y con la propina nadie se sentó. Palmas para marcar el compás a la guitarra. Bailes y besos al aire para despedir a la grada. Tiraron las púas y las baquetas y se arremolinó el público a cogerlas. Adolescentes parecían buscando por el suelo. Cerró anoche Deep Purple la sesión más heavy de este Stone. Larga vida al último guitarrista.